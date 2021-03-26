Covid-19 в Одеської області: 1545 нових випадків захворювання

Найбільше ж випадків підтвердили в місті Одеса — таких 708

Лабораторно підтверджено 1545 нових випадків захворювання на Covid-19 на території Одеської області протягом минулої доби, 25 березня

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної адміністрації.

Серед нових хворих – 56 дітей та 41 медичний працівник. Найбільше ж випадків підтвердили в місті Одеса — таких 708, в Ізмаїлі – 71, в Овідіопольському районі – 95, в Чорноморську – 91, в Біляївському районі – 93, Болградському районі – 53, Лиманському районі – 87, Южному – 50 Для визначення хворих на Covid-19 за добу в регіоні провели 3385 ПЛР-тестів та 299 ІФА-тестів. За добу від ускладнень коронавірусної інфекції померли 19 людей. Одужання зафіксували ж у 299 людей.

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Станом на 26 березня на коронавірусну інфекцію в Одеській області захворіли всього 103328 жителів, з яких 4813 дітей та 3379 медпрацівників. За весь час в регіоні провели 156461 ІФА-тест та 457633 ПЛР-тестів. Померли ж від початку пандемії 1698 людей, а видужали 82738 осіб.