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    «Давайте скатаем у премьера»: Глава Одеської ОДА осоромився в мережі

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    Голова Одеської обласної держадміністрації Максим Куций - «Давайте скатаем у премьера»: Глава Одеської ОДА осоромився в мережі
    Голова Одеської обласної держадміністрації Максим Куций

    Глава Одеської ОДА осоромився через «крадіжку» в Гончарука

    Голова Одеської обласної держадміністрації Максим Куций осоромився, опублікувавши в соціальній мережі «вкрадений» у прем'єр-міністра Олексія Гончарука текст.

    Публікація про дешеві кредити «5-7-9%» від Кабінету міністрів, які представили 3 лютого, з'явилася на сторінці чиновника в Facebook. «Давай останній абзац скатаємо у прем'єра», – написав автор, на що звернуло увагу місцеве видання «Думська».

    Підтверджуючий скріншот опублікували в Telegram-каналі, однак через кілька годин він зник. На сторінці Куцого також «підчистили» публікацію.

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    Відзначимо, фразу встигли помітити через 1 хвилину після публікації.

    Нагадаємо, що народна депутатка від «Слуги народу» Ліза Богуцька, яка раніше обізвала заступника директора Інституту соціології НАН України, доктора філософських наук, професора Євген Головаху «каким-то Євгением Ивановичем», потрапила у новий конфуз. Богуцька вирішила вибачитись у Facebook перед Євгеном  Головахою за те, що назвала його «якимось, з далекого минулого» і «совком», і у своєму дописі переплутала прізвище відомого соціолога, написавши Головко замість Головахи.

    Одещина Facebook соціальні мережі Олексій Гончарук
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