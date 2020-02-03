«Слуга народу», яка обізвала відомого соціолога «каким-то Евгением Ивановичем», потрапила у новий конфуз



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Ліза Богуцька вже не перший раз потрапляє у халепу Фото: facebook.com / Ліза Богуцька

«Приношу свої вибачення Євгену Івановичу Головку», - написала Богуцька, звертаючись до Євгена Головахи

Народна депутатка від «Слуги народу» Ліза Богуцька, яка раніше обізвала заступника директора Інституту соціології НАН України, доктора філософських наук, професора Євген Головаху «каким-то Євгением Ивановичем», потрапила у новий конфуз.

Богуцька вирішила вибачитись у Facebook перед Євгеном Головахою за те, що назвала його «якимось, з далекого минулого» і «совком», і у своєму дописі переплутала прізвище відомого соціолога, написавши Головко замість Головахи.

«Приношу свої вибачення Євгену Івановичу Головку», - написала Богуцька, в черговий раз потрапивши у незручне становище.

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Згодом депутатка виправила помилку в дописі, правильно написавши прізвище.

Нагадаємо, напередодні під час ефіру ток-шоу «Свобода слова з Савіком Шустером» від 31 січня, міністр Дубілет дискутував із заступником директора Інституту соціології НАН України, доктором філософських наук, професором Євгеном Головахою. Професор стверджував, що в країні необхідно провести традиційний перепис, який, можливо, може дати більш точний результат.

«Очевидний варіант, який стояв перед нами, це зробити традиційний перепис населення. Ми його зробили в тестовому режимі», – вказав на проблему Дубілет.

«Є способи скорочення витрат. Але вас будуть згадувати, як колись Сталіна згадували, що він сховав дані перепису, які йому не сподобалися, а вас будуть згадувати як людей, які не провели перепис. І будуть вивчати ваші мотиви, чому ви цього не зробили», – заявив Головаха.

На цю суперечку відреагувала «Слуга народа» Ліза Богуцька у Facebook.

Допис Богуцької викликав обурення в мережі.

Крім того, Богуцька потрапила у халепу під час першого засідання Верховної Ради дев'ятого скликання. Вона «випадково» злила інформацію про Арсена Авакова: у месенджері депутатка пояснювала, чому його вирішили залишити на посаді глави МВС.