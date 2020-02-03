«Слуга народу», яка обізвала відомого соціолога «каким-то Евгением Ивановичем», потрапила у новий конфуз
«Приношу свої вибачення Євгену Івановичу Головку», - написала Богуцька, звертаючись до Євгена Головахи
Народна депутатка від «Слуги народу» Ліза Богуцька, яка раніше обізвала заступника директора Інституту соціології НАН України, доктора філософських наук, професора Євген Головаху «каким-то Євгением Ивановичем», потрапила у новий конфуз.
Богуцька вирішила вибачитись у Facebook перед Євгеном Головахою за те, що назвала його «якимось, з далекого минулого» і «совком», і у своєму дописі переплутала прізвище відомого соціолога, написавши Головко замість Головахи.
«Приношу свої вибачення Євгену Івановичу Головку», - написала Богуцька, в черговий раз потрапивши у незручне становище.
Згодом депутатка виправила помилку в дописі, правильно написавши прізвище.
Нагадаємо, напередодні під час ефіру ток-шоу «Свобода слова з Савіком Шустером» від 31 січня, міністр Дубілет дискутував із заступником директора Інституту соціології НАН України, доктором філософських наук, професором Євгеном Головахою. Професор стверджував, що в країні необхідно провести традиційний перепис, який, можливо, може дати більш точний результат.
«Очевидний варіант, який стояв перед нами, це зробити традиційний перепис населення. Ми його зробили в тестовому режимі», – вказав на проблему Дубілет.
«Є способи скорочення витрат. Але вас будуть згадувати, як колись Сталіна згадували, що він сховав дані перепису, які йому не сподобалися, а вас будуть згадувати як людей, які не провели перепис. І будуть вивчати ваші мотиви, чому ви цього не зробили», – заявив Головаха.
На цю суперечку відреагувала «Слуга народа» Ліза Богуцька у Facebook.
Допис Богуцької викликав обурення в мережі.
Крім того, Богуцька потрапила у халепу під час першого засідання Верховної Ради дев'ятого скликання. Вона «випадково» злила інформацію про Арсена Авакова: у месенджері депутатка пояснювала, чому його вирішили залишити на посаді глави МВС.