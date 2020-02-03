  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Слуга народу», яка обізвала відомого соціолога «каким-то Евгением Ивановичем», потрапила у новий конфуз

    • Розсилка
    Ліза Богуцька вже не перший раз потрапляє у халепу - «Слуга народу», яка обізвала відомого соціолога «каким-то Евгением Ивановичем», потрапила у новий конфуз
    Ліза Богуцька вже не перший раз потрапляє у халепу
    Фото: facebook.com / Ліза Богуцька

    «Приношу свої вибачення Євгену Івановичу Головку», - написала Богуцька, звертаючись до Євгена Головахи

    Народна депутатка від «Слуги народу» Ліза Богуцька, яка раніше обізвала заступника директора Інституту соціології НАН України, доктора філософських наук, професора Євген Головаху «каким-то Євгением Ивановичем», потрапила у новий конфуз.

    Богуцька вирішила вибачитись у Facebook перед Євгеном  Головахою за те, що назвала його «якимось, з далекого минулого» і «совком», і у своєму дописі переплутала прізвище відомого соціолога, написавши Головко замість Головахи.

    «Приношу свої вибачення Євгену Івановичу Головку», - написала Богуцька, в черговий раз потрапивши у незручне становище.

    Натиснути для збільшення
    Натиснути для збільшення

    Згодом депутатка виправила помилку в дописі, правильно написавши прізвище.

    Нагадаємо, напередодні під час ефіру ток-шоу «Свобода слова з Савіком Шустером» від 31 січня, міністр Дубілет дискутував із заступником директора Інституту соціології НАН України, доктором філософських наук, професором Євгеном Головахою. Професор стверджував, що в країні необхідно провести традиційний перепис, який, можливо, може дати більш точний результат.

    «Очевидний варіант, який стояв перед нами, це зробити традиційний перепис населення. Ми його зробили в тестовому режимі», – вказав на проблему Дубілет.

    «Є способи скорочення витрат. Але вас будуть згадувати, як колись Сталіна згадували, що він сховав дані перепису, які йому не сподобалися, а вас будуть згадувати як людей, які не провели перепис. І будуть вивчати ваші мотиви, чому ви цього не зробили», – заявив Головаха.

    На цю суперечку відреагувала «Слуга народа» Ліза Богуцька у Facebook.

    Допис Богуцької викликав обурення в мережі.

    Крім того, Богуцька потрапила у халепу під час першого засідання Верховної Ради дев'ятого скликання. Вона «випадково» злила інформацію про Арсена Авакова: у месенджері депутатка пояснювала, чому його вирішили залишити на посаді глави МВС.

    Читайте також: Соціолог Євген Головаха: Дівчинка Майя – це наша українська «Матильда»
    МВС соцопитування партія Слуга народу перепис населення населення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ