Уряд ухвалив постанову про нові зарплати міністрам



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Уся інформація про зарплати керівництва Кабміну буде публічною та оприлюднюватиметься щомісяця

Кабінет міністрів на засіданні у середу, 5 лютого, ухвалив рішення про впорядкування виплати зарплат керівникам міністерств.

Про це повідомили у пресслужбі прем'єр-міністра.

«Постанова затверджена на уряді», - зазначили у пресслужбі.

Раніше повідомлялося, що Гончарук просить спостережну раду «Нафтогазу» схаменутись і не виплачувати $29 млн премій менеджменту.

Зазначимо, що глава уряду напередодні заявив, що зарплату високопосадовців прив’яжуть до середньої по Україні.

«Ми домовилися про те, що зарплата міністра, заступника міністра, інших високопосадовців буде прив’язана до середньої зарплати по країні. Зарплата міністрів та їхніх заступників буде в діапазоні від трьох до п’яти середніх заробітних плат. І потрібно припиняти виплати по 200-400% премій — максимальна премія буде не більше ніж один оклад», — сказав прем’єр.

Гончарук переконує, що інформація про зарплати керівництва Кабміну буде публічною, її публікуватимуть щомісяця.

Джерело: Укрінформ