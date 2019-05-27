День черепах провели в Одеському зоопарку



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Черепашачі перегони, розповіді про екзотичних тварин, ігри, конкурси, естафети та розіграш призів - в Одеському зоопарку відзначили Міжнародний день черепах

24 травня 2019 року в Одеському зоопарку відзначили День черепах. Велике дитяче свято проходило в рамках Тижня Добрих Справ і було приурочене Міжнародному дню черепах.

Гостей зоопарку зустрічали веселі аніматори, Черепашки Ніндзя. Улюблені персонажі підготували для дітей цікаві ігри, конкурси та естафети.

Також для відвідувачів зоопарку, крім ігрової програми, провели жартівливі спортивні змагання - черепашачі перегони. Черепахи-учасниці змагалися в швидкості і спритності, а на фініші їх чекала нагорода - улюблені частування.

Після завершення свята на зеленій галявині сільського дворика зоопарку працювала «Зоошкола». На захоплюючому уроці гостей ознайомили зі зміями і розповіли про них багато нового.

Також цього дня для учасників свята провели розіграш призів від Центру іноземних мов «Логос».

День черепах в Одеському зоологічному парку відвідали представники громадської організації багатодітних малозабезпечених матерів-одиначок «Надія».

Організатор заходу - молодіжна єврейська громадська організація «Hilel».