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    Ув'язнені одеської колонії показали, що відбувалося всередині (відео)

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    Ув'язнені одеської колонії показали, що відбувалося всередині (відео)

    Заворушення і пожежа в одеській виправній колонії: відео зсередини

    У розпорядженні одеських журналістів виявилися відеозапису і фото, зроблені всередині Південної виправної колонії №51, де тривають заворушення.

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    Нагадаємо, в результаті сьогоднішніх подій постраждало четверо співробітників пенітенціарної установи, згорів пожежний автомобіль і гараж.

    Зараз з забарикадувалися ув'язненими ведуться переговори. До колонії стягнуті спецпідрозділу СБУ, Нацгвардії і поліції.

    Також повідомляється, що начальник кримінальної поліції пообіцяв, що після сьогоднішнього бунту в колонії №51, «злодіям в законі» жити буде ще важче.

    Раніше «Главком» повідомляв, що 27 травня у виправній колонії №51 в Одесі стався бунт, згоріли гаражний бокс та пожежний автомобіль.

    Колишній керівник Державної пенітенціарної служби України Сергій Старенький повідомив, що конфлікт у 51-й колонії тривав п`ять днів та не був вирішений. В правоохоронних органах неофіційно повідомляють, що п’ять днів тому в колонії поранили ножем співробітника, який відповідає за тривалі побачення. Після цього побачення скасували. Крім того, скасували спільні прийоми їжі в їдальні. Люди почали протестувати - не тільки через це, а й через погану якість їжі. Тоді начальник одеської кримінально-виконавчої служби Євген Ленівов пообіцяв їм «вчення» спецпідрозділу, тобто масове побиття. Тому в’язні і вирішили їх попередити бунтом.

    Заступник начальника Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань і пробації Мін’юсту Наталія Білак заявила, що заворушення («акти непокори») спалахнули під час «планового обшуку».

    Джерело: Думская

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