Ув'язнені одеської колонії показали, що відбувалося всередині (відео)



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Заворушення і пожежа в одеській виправній колонії: відео зсередини

У розпорядженні одеських журналістів виявилися відеозапису і фото, зроблені всередині Південної виправної колонії №51, де тривають заворушення.

Нагадаємо, в результаті сьогоднішніх подій постраждало четверо співробітників пенітенціарної установи, згорів пожежний автомобіль і гараж.

Зараз з забарикадувалися ув'язненими ведуться переговори. До колонії стягнуті спецпідрозділу СБУ, Нацгвардії і поліції.

Також повідомляється, що начальник кримінальної поліції пообіцяв, що після сьогоднішнього бунту в колонії №51, «злодіям в законі» жити буде ще важче.

Раніше «Главком» повідомляв, що 27 травня у виправній колонії №51 в Одесі стався бунт, згоріли гаражний бокс та пожежний автомобіль.

Колишній керівник Державної пенітенціарної служби України Сергій Старенький повідомив, що конфлікт у 51-й колонії тривав п`ять днів та не був вирішений. В правоохоронних органах неофіційно повідомляють, що п’ять днів тому в колонії поранили ножем співробітника, який відповідає за тривалі побачення. Після цього побачення скасували. Крім того, скасували спільні прийоми їжі в їдальні. Люди почали протестувати - не тільки через це, а й через погану якість їжі. Тоді начальник одеської кримінально-виконавчої служби Євген Ленівов пообіцяв їм «вчення» спецпідрозділу, тобто масове побиття. Тому в’язні і вирішили їх попередити бунтом.

Заступник начальника Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань і пробації Мін’юсту Наталія Білак заявила, що заворушення («акти непокори») спалахнули під час «планового обшуку».

Джерело: Думская