Під час бунту в одеській колонії постраждали чотири співробітники установи



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Національна поліція відкрила кримінальне провадження по факту заворушень в одеській колонії

В результаті подій у Південній виправній колонії на Люстдорфській дорозі постраждали чотири співробітники установи. Про це повідомили в прес-службі ГУ НП в Одеській області.

Поліція відкрила кримінальну справу за ст. 392 (дії, що дезорганізують роботу установ виконання покарань) КК України. У відомстві зазначають, що ситуацію повністю контролюють правоохоронці, винуватців заворушень вже ізолювали, а з бунтівними ув'язненими ведуть переговори.

«Йдуть переговори, вони не хочуть, щоб їх били співробітники колонії, після локалізації ситуації слідчі потраплять всередину і буде надана додаткова інформація», - повідомив на місці події начальник слідчого управління поліції Одеської області Сергій Шайхет.

Він стверджує, що в'язні готові розійтися по своїх камерах, якщо їм гарантують, що не застосовуватимуть насильство.

На території колонії горить автомобіль. Як тільки його погасять, свою роботу почне слідчо-оперативна група поліції.

Відзначимо, в мережі з'явилося відео, яке нібито зняли укладені Південної виправної колонії. На ньому видно, як чоловіки трощать майно виправної установи і будують барикади. Також на відео видно палаюча машина пожежників.

Нагадаємо, в Південній виправній колонії № 51 на Люстдорфській дорозі стався бунт. За одними даними, інцидент стався через наркотики, якими нібито торгують в колонії, за іншими - через нелюдські умови, в яких утримують ув'язнених.

Джерело: Пушкинская.net