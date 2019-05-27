Бунт в Одеській колонії організували «злодії в законі» - Аброськін



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Фото: Національна поліція

Начальник кримінальної поліції пообіцяв, що після сьогоднішнього бунту в колонії №51, «злодіям в законі» жити буде ще важче

У виправній колонії №51 в Одесі за вказівкою кримінальних авторитетів намагались захопити адміністративну будівлю. Про це повідомив заступник глави Нацполіції, начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін.

«Сьогодні в Одесі за вказівкою «злодіїв в законі» у виправній установі засуджені здійснили спробу захоплення адмінбудівлі та зробили підпал», - написав він в Facebook.

На його думку, метою цього була дестабілізація ситуації.

«Але завдяки грамотним діям працівників ДКВС та Національної поліції України їм цього не вдалося зробити», - заявив Аброськін.

«А ось «злодіям в законі» жити в нашій країні буде ще важче», - пообіцяв заступник глав Національної поліції.

Нагадаємо, 27 травня у виправній колонії №51 в Одесі стався бунт, згоріли гаражний бокс та пожежний автомобіль. В ході заворушень постраждало четверо співробітників колонії, але загиблих немає.

Колишній керівник Державної пенітенціарної служби України Сергій Старенький повідомив, що конфлікт у 51-й колонії тривав п`ять днів та не був вирішений. В правоохоронних органах неофіційно повідомляють, що п’ять днів тому в колонії поранили ножем співробітника, який відповідає за тривалі побачення. Після цього побачення скасували. Крім того, скасували спільні прийоми їжі в їдальні. Люди почали протестувати - не тільки через це, а й через погану якість їжі. Тоді начальник одеської кримінально-виконавчої служби Євген Ленівов пообіцяв їм «вчення» спецпідрозділу, тобто масове побиття. Тому в’язні і вирішили їх попередити бунтом.

Заступник начальника Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань і пробації Мін’юсту Наталія Білак заявила, що заворушення («акти непокори») спалахнули під час «планового обшуку».