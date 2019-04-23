День джазу в Одесі відзначать великим гала-концертом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

30 квітня пройде гала-концерт «Джаз про любов», присвячений Міжнародному дню джазу

30 квітня визнано Міжнародним днем джазу з ініціативи ЮНЕСКО. Уже восьмий рік поспіль це свято відзначають більш ніж у 60-ти країнах світу.

Щорічно одне місто на Землі приймає почесну місію міста-хоста, проводячи всі головні події та концерти Міжнародного дня джазу. За останні роки головні події свята пройшли в Стамбулі, Осаці, Парижі, Вашингтоні, Гавані та ін. містах. Головне святкування цього року відбудеться на історичній батьківщині джазу - у Новому Орлеані.

Одеса офіційно приєдналася до святкування 8 років тому з ініціативи Організаційного комітету фестивалю «Майстер-Джем», який отримав всесвітнє визнання.

«Ми сподіваємося, що в найближчі роки ЮНЕСКО розгляне можливість проведення глобал-концерту Міжнародного дня джазу в Одесі. А поки що ми робимо все можливе для того, щоб це свято об'єднувало музикантів з усього світу в нашому місті», - зазначив генеральний продюсер « Майстер-Джем Фесту » Михайло Фрейдлін.

30 квітня 2019 року в Одесі пройде гала-концерт «Джаз про любов», присвячений Міжнародному дню джазу.

Традиційний масштабний гала-концерт пройде за участю відразу трьох зарубіжних джазових зірок: Khalif 'Wailin' Walters, Charles Turner III і Rachel Therrien. «Ядро» програми традиційно створюють корифеї одеського джазу Олексій Пєтухов, Микола Голощапов, Сергій Терентьєв та інші.

Програма гала-концерту цього року є результатом творчої колаборації видатних зарубіжних та українських джазових музикантів.

Гран-прі престижного вокального конкурсу ім. Дюка Еллінгтона в Нью-Йорку, кращий джазовий вокаліст за версією Monterey Jazz Festival і фіналіст Shure Montruex Jazz Festival Чарльз Тернер III представлять спільну програму з одеським біг-бендом під керівництвом Миколи Голощапова. За плечима Чарльза виступи з багаторазовими володарями Греммі Bobby McFerrin, Terri Lyne Carrington, Dave Samuels, Dee Dee Bridgewater, Joanne Brackeen та іншими зірками сучасного джазу.

Гран-прі Монреальського джаз-фестивалю, видатна канадська трубачка Рейчел Террі, що отримала міжнародне визнання і випустила альбоми на Кубі, у Колумбії, Канаді та США представить авторську програму разом з тріо відомого одеського композитора і піаніста Олексія Пєтухова.

Учениця Рона Ді Лауро (трубача Арети Франклін і Френка Сінатри молодшого) Рейчел брала участь у гастрольних турах з Тоні Алленом (родоначальником жанру «афробіт»), тричі володарем Оскара, п'яти премій Греммі і одного Золотого Глобуса Мішелем Леграном та іншими зірками першої величини.

Маестро «шовковий дотик», заслужений артист України, віртуозний піаніст Сергій Терентьєв порадує слухачів гала-концерту авторськими інтерпретаціями найбільших джазових хітів.

Багаторазовий хедлайнер найавторитетніших блюзових фестивалів світу (зокрема й Chicago Blues Festival), вокаліст і гітарист Халіф Wailin 'Уолтерс (Чикаго) вперше відвідає Україну спеціально для того, щоб виступити в рамках святкування VIII Міжнародного дня джазу в Одесі. За останні 18 років своєї міжнародної кар'єри Халіф виступав і гастролював з такими легендами сучасного блюзу, як Carl Weathersby, Lonnie Brooks, Taj Mahal, Otis Rush, Jimmy Vaughan, Toronzo Cannon і десятками інших зірок.

Також слухачів гала-концерту обіцяють порадувати джазовими композиціями у виконанні дитячого хору «Забава» (художній керівник Світлана Смірнова) та кількох особливих музичних гостей, імена яких організатори поки що тримають в секреті.

Гостей фестивалю чекають три відділення концерту, який розпочнеться о 19:00 і триватиме до 23:00. Після гала-концерту всі зірки візьмуть участь у «джемі» в джаз-клубі Перон №7.

Гала-концерт пройде в концерт-холі «ОК Одеса» на Гагарінському плато, 5.

Ведуча концерту - «Леді Джаз Одеси» Олена Шевченко.

Традиція святкування Міжнародного дня джазу бере свій початок у 2011 році, коли підрозділ ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) офіційно затвердив дату 30 квітня як Міжнародний день джазу, щоб підкреслити дипломатичну роль культури, яка об'єднує людей у всіх куточках земної кулі.

За минулі 8 років у рамках цього свята в Одесі виступали дитячі та дорослі біг-бенди, хори, джазові ансамблі, співаки та інструменталісти з різних міст України, а також майстри, запрошені з Вірменії, Азербайджану, Данії, США, Греції, Індонезії, Польщі , Франції, Еквадору та інших країн. Гала-концерти Міжнародного дня джазу в Одесі щорічно відзначаються вітальними листами Посла Доброї Волі ЮНЕСКО, багаторазового володаря Премії Греммі, одного з найвпливовіших музикантів історії джазу Хербі Хенкока.