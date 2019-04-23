20-річний хлопець зі зброєю заволодів транспортом одесита



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В Одесі поліцейські оперативно викрили автокрадія-рецидивіста

20-річний зловмисник під загрозою пістолета заволодів транспортним засобом 34-річного одесита, проте вже за лічені години був затриманий працівниками Управління карного розшуку та Шевченківського відділення поліції.

Подія сталася на вул. Педагогічній. Автовласник повідомив, що серед білого дня до нього підійшли двоє чоловіків та, погрожуючи пістолетом, викрали автомобіль Volkswagen.

Працівники поліції в ході проведення оперативно-розшукових заходів за кілька годин виявили викрадений автомобіль в одному з дворів недалеко від місця злочину. 20-річного підозрюваного правоохоронці затримали в той момент, коли він ішов до машини. У молодика було виявлено та вилучено ключі та документи на автівку.

Встановлено, що правопорушник раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічний злочин. Крім того, на момент затримання він розшукувався поліцією Житомирської області за підозрою у вчиненні розбою.

Наразі зловмисникові обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Правоохоронці вживають заходів щодо затримання іншого учасника злочину.





За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Слідство триває.