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    ДАБК Одеської міськради оштрафував порушників на суму понад 90 тисяч гривень

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    ДАБК Одеської міськради оштрафував порушників на суму понад 90 тисяч гривень

    Управлінням ДАБК Одеської міської ради за період з 15 по 19 квітня 2019 року проведено перевірку та обстеження 29 об'єктів будівництва та реконструкції

    Управлінням ДАБК Одеської міської ради за період з 15 по 19 квітня 2019 року проведено перевірку та обстеження 29 об'єктів будівництва та реконструкції. Ще за шістьма адресами перевірки тривають.

    В результаті інспекційної роботи за вказаний період видано 43 направлення на перевірки, скасовані дві реєстрації декларацій, повідомлень про початок виконання будівельних робіт та готовність об'єктів до експлуатації.

    За проведеними раніше перевірками накладено штрафи на ряд фізичних осіб на суму 90 тисяч 950 гривень.

    Штрафні санкції винесені за будівництво, реконструкцію без дозвільних документів індивідуальних житлових будинків, квартир, нежитлових приміщень; експлуатацію об'єктів, які не введені в експлуатацію; внесення недостовірних даних у повідомлення, декларації про початок виконання будівельних робіт та готовність об'єктів до експлуатації; невиконання приписів управління ДАБК Одеської міськради про усунення порушень; недопущення посадових осіб управління на об'єкт будівництва.

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