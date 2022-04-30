Одеса отримала нові комплекси протиповітряної оборони

Небо над Оесою стане більш захищеним

Нове озброєння допоможе зробити небо більш захищеним

Сили протиповітряної оборони отримали нове озброєння для боротьби з ворогом. Воно допоможе зробити небо більш захищеним. Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Він розповів, що триває контрдиверсійна операція, про її результати розкажуть уже незабаром.

Братчук також зауважив, що ніч в місті та області пройшла без обстрілів. Крім того, Одеса готується до «затяжної» комендантської години.

Нагадаємо, із 1 по 3 травня – на період дії подовженої комендантської години – тимчасово скасовано приміські поїзди та поїзди далекого сполучення, які курсують до Одеси та зворотно.

Нагадаємо, з 22:00 1 травня до 05:00 3 травня в Одесі діятиме тривала комендантська година.

«Забороняється перебування людей у зазначений період часу на вулицях та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток та посвідчень», – йдеться в офіційному повідомленні обласного військового управління.

На іншій території Одеської області комендантська година залишається незмінною, тобто з 22:00 до 05:00.

Як відомо, на Одещині Росія вдруге вдарила по мосту через Дністровський лиман. Автомобільний та залізничний міст через Дністровський лиман розташований у районі Затоки.

25 квітня ввечері в Одесі лунали вибухи.

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