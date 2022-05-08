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    В Одесі вдруге за день пролунали вибухи

    У небі над Одесою видно дим - В Одесі вдруге за день пролунали вибухи
    У небі над Одесою видно дим
    фото: «Суспільне Одеса»

    На знімках неба, що публікують у соцмережах, видно дим

    Одеса 8 травня удруге за день опинилася під обстрілами. У місті пролунали щонайменше п’ят вибухів, повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко.

    У цей час в місті була повітряна тривога.

    На знімках неба, що публікують у соцмережах, видно дим. Офіційної інформації про те, чи влучили кудись ракети, поки що немає.

    Раніше внаслідок ракетного обстрілу Одеси 7 травня постраждали 252 квартири. Про це свідчать дані міського Департаменту житлово-комунального господарства.

    Комунальні служби займаються очищенням території від вибитого скла та рам. На затягування віконних рам пішло 1800 кв.м плівки.

    Станом на ранок 8 травня залишилося в роботі ще близько 25% квартир (з урахуванням тих, з яких тимчасово виїхали мешканці).

    Нагадаємо, що в ніч на 8 травня ворог продовжував завдавати ракетних ударів по Одещині. Дві ракети були збиті силами протиповітряної оборони. Ще шість ударили по різних об'єктах області. У тому числі пошкоджено приватні будинки цивільного населення, об'єкти критичної інфраструктури. Є постраждалі серед місцевих мешканців. Усього напередодні окупанти випустили 10 крилатих ракет по Одещині.

    Теги: росія окупанти Одеса війна Україна журналіст населення окупація час #stoprussia
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    В Одесі вдруге за день пролунали вибухи