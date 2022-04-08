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    Одеса зазнала ракетного удару з моря

    Під час ракетного удару у місті була повітряна тривога - Одеса зазнала ракетного удару з моря
    Під час ракетного удару у місті була повітряна тривога
    фото: Думская

    У місті вражено об‘єкти інфраструктури

    Одеса у ніч проти п’ятниці, 8 квітня зазнала ракетного удару. У місті в цей час було оголошено повітряну тривогу.

    Як повідомив офіцер оперативного командування «Південь» полковник Владислав Назаров, ракетний удар відбувся з моря, вражено об‘єкти інфраструктури.

    Раніше спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук заявив, що російські війська продовжують вести повітряну розвідку над Одеською областю.

    За його словами, в області працюють українські сили ППО та Сили оборони міста та області, які проводять бойові завдання, та здійснюють відповідні оборонні операції.

    «Ми працюємо для фронту, працюємо для перемоги», – додав Братчук.

    Війська РФ у понеділок, 4 квітня, здійснили ракетний обстріл Одеси. Внаслідок цього пошкоджені декілька нежитлових будинків. Ніхто з громадян не постраждав.

    Нагадаємо, що правоохоронці викрили одеську блогерку, яка працювала коригувальницею вогню для окупантів.

    Також повідомлялося, що Британія планує надати протикорабельні ракети для захисту Одеси.

    Читайте також: Оборона України. Зведення з усіх регіонів станом на ранок 6 квітня


    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Одеса зазнала ракетного удару з моря