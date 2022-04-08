Одеса зазнала ракетного удару з моря

Під час ракетного удару у місті була повітряна тривога

У місті вражено об‘єкти інфраструктури

Одеса у ніч проти п’ятниці, 8 квітня зазнала ракетного удару. У місті в цей час було оголошено повітряну тривогу.

Як повідомив офіцер оперативного командування «Південь» полковник Владислав Назаров, ракетний удар відбувся з моря, вражено об‘єкти інфраструктури.

Раніше спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук заявив, що російські війська продовжують вести повітряну розвідку над Одеською областю.

За його словами, в області працюють українські сили ППО та Сили оборони міста та області, які проводять бойові завдання, та здійснюють відповідні оборонні операції.

«Ми працюємо для фронту, працюємо для перемоги», – додав Братчук.

Війська РФ у понеділок, 4 квітня, здійснили ракетний обстріл Одеси. Внаслідок цього пошкоджені декілька нежитлових будинків. Ніхто з громадян не постраждав.

Нагадаємо, що правоохоронці викрили одеську блогерку, яка працювала коригувальницею вогню для окупантів.

Також повідомлялося, що Британія планує надати протикорабельні ракети для захисту Одеси.



