Одеса зазнала ракетного удару з моря
У місті вражено об‘єкти інфраструктури
Одеса у ніч проти п’ятниці, 8 квітня зазнала ракетного удару. У місті в цей час було оголошено повітряну тривогу.
Як повідомив офіцер оперативного командування «Південь» полковник Владислав Назаров, ракетний удар відбувся з моря, вражено об‘єкти інфраструктури.
Раніше спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук заявив, що російські війська продовжують вести повітряну розвідку над Одеською областю.
За його словами, в області працюють українські сили ППО та Сили оборони міста та області, які проводять бойові завдання, та здійснюють відповідні оборонні операції.
«Ми працюємо для фронту, працюємо для перемоги», – додав Братчук.
Війська РФ у понеділок, 4 квітня, здійснили ракетний обстріл Одеси. Внаслідок цього пошкоджені декілька нежитлових будинків. Ніхто з громадян не постраждав.
Нагадаємо, що правоохоронці викрили одеську блогерку, яка працювала коригувальницею вогню для окупантів.
Також повідомлялося, що Британія планує надати протикорабельні ракети для захисту Одеси.