Капітану затонулого на Одещині катера «Іволга» винесли вирок



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Судно «Іволга» затонуло 17 жовтня 2015 року

Внаслідок катастрофи на судні загинули 19 людей, пропали безвісті (орієнтовно) три особи

Капітана затонулого у 2015 році на Одещині катера «Іволга» Олександра Книшова визнали винним у порушенні правил безпеки руху та експлуатації водного транспорту, що спричинило загибель людей.

Про це 21 жовтня повідомляє портал Судової влади України.

«Суд визнав громадянина К. винним у вчиненні злочину, передбаченого частиною третьою статті 276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту), призначивши покарання у виді позбавлення волі на дев’ять років», - говориться у повідомленні.

Крім того, як зазначається, суд частково задовольнив цивільні позови потерпілих на суму більше 2 млн гривень.

Нагадаємо, судно «Іволга» затонуло 17 жовтня 2015 року о 15:30 у Чорному морі поблизу смт Затока Одеської області. Під час аварії на судні перебувало 44 людини. Загинули 19 людей, пропали безвісті (орієнтовно) три особи.

Усього врятовано 22 людини.

Причиною загибелі пасажирів катера «Іволга» стало критичне перевантаження судна.