В Одесі випробовують найдовший в Україні трамвай



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Фото «Думская»

Розпочати випробування трисекційного вагона вирішили з маршруту №18

Вночі на вулиці Одеси вперше вийшов останній «випускник» вагоноремонтних майстерень КП «Одесміськелектротранс» – трисекційний вагон «Одіссей MAX».

Про це повідомив директор підприємства Дмитро Жеман, розповідає Думская.net.

«Коли настає ніч, місто порожніє і занурюється в темряву, на вулиці виїжджають вони – трамваї. Ось такі у нас сьогодні були нічні перегони, з «Одіссей МАХ», – зазначив він.

Розпочати випробування трисекційного вагона вирішили з маршруту №18. Обкатка пройшла успішно, трамвай увійшов в усі криві і поводився слухняно.

Тепер на «Одіссей МАХ» очікують випробування на інших трамвайних маршрутах, після чого він вийде на лінію.

Працювати трисекційний вагон буде, швидше за все, в пікові години на маршруті №26 (Старосінна площа – 11-а станція Люстдорфського шляху).

Нагадаємо, у зв’язку з проведенням робіт з капітального ремонту узвозу Маринеска з 20 жовтня 2019 року по 31 березня 2020 року(або до завершення ремонтних робіт) вносяться зміни тимчасового характеру в схеми руху міського громадського транспорту Одеси.