В Одесі горів чоловічий монастир
Пожежа на території Свято-Іверського чоловічого монастиря
Фото: УСІ
До гасіння були залучені чотири десятки рятувальників та 11 одиниць техніки
У неділю ввечері, 20 жовтня, на території Свято-Іверського чоловічого монастиря в Одесі виникла пожежа в одноповерховій будівлі на площі близько 500 м кв.
Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
«Жертв та постраждалих немає. Пожежу ліквідовано», - йдеться у повідомленні ДСНС.
До гасіння були залучені чотири десятки рятувальників та 11 одиниць техніки.
Нагадаємо, вчора ввечері на Одещині двоє людей згоріли у власному будинку.