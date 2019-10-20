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    Новини

    В Одесі горів чоловічий монастир

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    Пожежа на території Свято-Іверського чоловічого монастиря - В Одесі горів чоловічий монастир
    Пожежа на території Свято-Іверського чоловічого монастиря
    Фото: УСІ

    До гасіння були залучені чотири десятки рятувальників та 11 одиниць техніки

    У неділю ввечері, 20 жовтня, на території Свято-Іверського чоловічого монастиря в Одесі виникла пожежа в одноповерховій будівлі на площі близько 500 м кв.

    Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

    «Жертв та постраждалих немає. Пожежу ліквідовано», - йдеться у повідомленні ДСНС.

    До гасіння були залучені чотири десятки рятувальників та 11 одиниць техніки.

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    В Одесі горів чоловічий монастир
    В Одесі горів чоловічий монастир
    В Одесі горів чоловічий монастир
    В Одесі горів чоловічий монастир

    Нагадаємо, вчора ввечері на Одещині двоє людей згоріли у власному будинку.

    пожежа церква ДСНС Одеса рятувальники
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