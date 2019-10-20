В Одесі горів чоловічий монастир



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Пожежа на території Свято-Іверського чоловічого монастиря Фото: УСІ

До гасіння були залучені чотири десятки рятувальників та 11 одиниць техніки

У неділю ввечері, 20 жовтня, на території Свято-Іверського чоловічого монастиря в Одесі виникла пожежа в одноповерховій будівлі на площі близько 500 м кв.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

«Жертв та постраждалих немає. Пожежу ліквідовано», - йдеться у повідомленні ДСНС.

До гасіння були залучені чотири десятки рятувальників та 11 одиниць техніки.

Нагадаємо, вчора ввечері на Одещині двоє людей згоріли у власному будинку.