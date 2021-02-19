Коронавірус на Одещині: захворіла 201 людина
Летальних випадків за минулу добу зареєстрували 2
В Одеській області, за даними на 18 лютого, 84 123 лабораторно підтверджених випадків захворювання коронавірусів.
Про це повідомили в Одеському обласному лабораторному центрі МОЗ України.
За минулу добу в регіоні коронавірус підтвердили у 201 людини. З них найбільше в Одесі - 68 осіб.
Летальних випадків за минулу добу зареєстрували 2. З початку пандемії в Одеській області померли 1391 особа, які захворіли коронавірусів. Одужали 77 498.
Ареал поширення коронавируса в Одеській області:
- м. Одесса – 37564 (діти - 1645, медпрацівники – 1029);
- м. Б.–Дністровський –1269 (діти – 39, медпрацівники – 68);
- м. Ізмаїл – 4935 (діти – 157, медпрацівники –160);
- м. Чорноморськ – 4143 (діти – 333, медпрацівники – 51);
- м. Теплодар – 399 (діти – 17, медпрацівники – 14);
- м. Южне – 1909 (діти – 93, медпрацівники – 25);
- м. Балта – 780 (діти – 13, медпрацівники – 70);
- м. Подільск – 707 (діти – 38, медпрацівники – 48);
- Ананьївський район – 392 (діти – 25, медпрацівники – 23);
- Арцизький район – 1369 (діти – 52, медпрацівники – 55);
- Балтський район – 444 (діти – 8, медпрацівники – 14);
- Березовський район – 1394 (діти – 107, медпрацівники – 66);
- Б.-Дністровський район – 661 (діти – 26, медпрацівники – 31);
- Біляївський район – 3304 (діти – 204, медпрацівники – 221);
- Болградський район – 2584 (діти – 140, медпрацівники – 102);
- Великомихайлівський район – 509 (діти – 34, медпрацівники – 24);
- Іванівський район – 832 (діти – 46, медпрацівники – 53);
- Ізмаїльський район – 1820 (діти – 129, медпрацівники – 54);
- Кілійський район – 1425 (діти – 62, медпрацівники – 75);
- Кодимський район – 491 (діти – 21, медпрацівники – 17);
- Лиманський район – 3534 (діти – 200, медпрацівники – 133);
- Подільський район – 1 887 (діти – 110, медпрацівники – 96);
- Окнянський район – 571 (діти – 15, медпрацівники – 12);
- Любашівський район – 689 (діти – 29, медпрацівники – 6);
- Миколаївський район – 472 (діти – 43, медпрацівники – 20);
- Овідіопольський район – 3604 (діти – 206, медпрацівники – 86);
- Ренійський район – 860 (діти – 39, медпрацівники – 60);
- Роздільнянський район – 1243 (діти – 39, медпрацівники – 65);
- Савранський район – 627 (діти – 19, медпрацівники – 11);
- Саратський район – 940 (діти – 49, медпрацівники – 16);
- Тарутинський район – 878 (діти – 49, медпрацівники – 41);
- Татарбунарський район – 1029 (діти – 41, медпрацівники – 51);
- Захарівське район – 404 (діти – 17, медпрацівники – 15);
- Ширяївський район – 457 (діти – 2, медпрацівники – 16).
Нагадаємо, Норвегія повідомила про новий штам корона вірусу.