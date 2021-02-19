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    Коронавірус на Одещині: захворіла 201 людина

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    Найбільше випадків хвороби зафіксували в Одесі&nbsp;&ndash; 68 осіб - Коронавірус на Одещині: захворіла 201 людина
    Найбільше випадків хвороби зафіксували в Одесі – 68 осіб
    фото: з відкритих джерел

    Летальних випадків за минулу добу зареєстрували 2

    В Одеській області, за даними на 18 лютого, 84 123 лабораторно підтверджених випадків захворювання коронавірусів.

    Про це повідомили в Одеському обласному лабораторному центрі МОЗ України.

    За минулу добу в регіоні коронавірус підтвердили у 201 людини. З них найбільше в Одесі - 68 осіб.

    Летальних випадків за минулу добу зареєстрували 2. З початку пандемії в Одеській області померли 1391 особа, які захворіли коронавірусів. Одужали 77 498.

    Ареал поширення коронавируса в Одеській області:

    • м. Одесса – 37564 (діти - 1645, медпрацівники – 1029);
    • м. Б.–Дністровський –1269 (діти – 39, медпрацівники – 68);
    • м. Ізмаїл – 4935 (діти – 157, медпрацівники –160);
    • м. Чорноморськ – 4143 (діти – 333, медпрацівники – 51);
    • м. Теплодар – 399 (діти – 17, медпрацівники – 14);
    • м. Южне – 1909 (діти – 93, медпрацівники – 25);
    • м. Балта – 780 (діти – 13, медпрацівники – 70);
    • м. Подільск – 707 (діти – 38, медпрацівники – 48);
    • Ананьївський район – 392 (діти – 25, медпрацівники – 23);
    • Арцизький район – 1369 (діти – 52, медпрацівники – 55);
    • Балтський район – 444 (діти – 8, медпрацівники – 14);
    • Березовський район – 1394 (діти – 107, медпрацівники – 66);
    • Б.-Дністровський район – 661 (діти – 26, медпрацівники – 31);
    • Біляївський район – 3304 (діти – 204, медпрацівники – 221);
    • Болградський район – 2584 (діти – 140, медпрацівники – 102);
    • Великомихайлівський район – 509 (діти – 34, медпрацівники – 24);
    • Іванівський район – 832 (діти – 46, медпрацівники – 53);
    • Ізмаїльський район – 1820 (діти – 129, медпрацівники – 54);
    • Кілійський район – 1425 (діти – 62, медпрацівники – 75);
    • Кодимський район – 491 (діти – 21, медпрацівники – 17);
    • Лиманський район – 3534 (діти – 200, медпрацівники – 133);
    • Подільський район – 1 887 (діти – 110, медпрацівники – 96);
    • Окнянський район – 571 (діти – 15, медпрацівники – 12);
    • Любашівський район – 689 (діти – 29, медпрацівники – 6);
    • Миколаївський район – 472 (діти – 43, медпрацівники – 20);
    • Овідіопольський район – 3604 (діти – 206, медпрацівники – 86);
    • Ренійський район – 860 (діти – 39, медпрацівники – 60);
    • Роздільнянський район – 1243 (діти – 39, медпрацівники – 65);
    • Савранський район – 627 (діти – 19, медпрацівники – 11);
    • Саратський район – 940 (діти – 49, медпрацівники – 16);
    • Тарутинський район – 878 (діти – 49, медпрацівники – 41);
    • Татарбунарський район – 1029 (діти – 41, медпрацівники – 51);
    • Захарівське район – 404 (діти – 17, медпрацівники – 15);
    • Ширяївський район – 457 (діти – 2, медпрацівники – 16).

    Нагадаємо, Норвегія повідомила про новий штам корона вірусу.

    Теги: Одещина коронавірус
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