В Одеській області на хабарі спіймали чиновника податкової служби

Посадовець вимагав хабар від місцевої підприємиці за зменшення штрафних санкцій через несплату податків

Служба безпеки України викрила на отриманні неправомірної вигоди головного державного ревізора одного з відділів Управління податкового аудиту ГУ ДПС в Одеській області.

Про це повідомили в пресслужбі відомства.

За даними досудового слідства, посадовець вимагав хабар від місцевої підприємиці за зменшення штрафних санкцій через несплату податків.

Затримали зловмисника у с. Молодіжне Одеської області відразу після отримання обумовленої суми «відкату».

Кримінальне провадження здійснюється за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Заходи із викриття проводилось спільно з Територіальним управлінням ДБР, розташованим у м. Миколаїв, під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.