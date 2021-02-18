Норвегія повідомила про новий штам коронавірусу

Медики поки не визначили, чи новий штам є більш заразним

За добу в Норвегії зафіксували близько 10 випадків зараження новим штамом

Лікарі виявили в Норвегії новий штам коронавірусу B.1.525.

Про це повідомляє NRK.

Медики повідомляють, що за добу в Норвегії зафіксували близько 10 випадків зараження новим штамом. Раніше його виявили в 30 людей у Британії, Данії та США.

Медики поки не визначили, чи новий штам є більш заразним. Проте, у цього різновиду штаму є схожість з британським і південноафриканським коронавірусом.

Напередодні стало відомо, що у Фінляндії з'явився новий штам коронавірусу, якого не бачить ПЛР-тест.

До слова, провідна інфекціоністка Ольга Голубовська заявила про новий штам коронавірусу, який виявили у США. Завдяки своїм мутаціям вірус здатний «обходити» імунну систему організму, і наявні вакцини від ковіду можуть не спрацювати проти нього.

Також стало відомо, що в Україні буде лабораторія, яка виявлятиме нові штами Covid-19.