Норвегія повідомила про новий штам коронавірусу
Медики поки не визначили, чи новий штам є більш заразним
За добу в Норвегії зафіксували близько 10 випадків зараження новим штамом
Лікарі виявили в Норвегії новий штам коронавірусу B.1.525.
Про це повідомляє NRK.
Медики повідомляють, що за добу в Норвегії зафіксували близько 10 випадків зараження новим штамом. Раніше його виявили в 30 людей у Британії, Данії та США.
Медики поки не визначили, чи новий штам є більш заразним. Проте, у цього різновиду штаму є схожість з британським і південноафриканським коронавірусом.
Напередодні стало відомо, що у Фінляндії з'явився новий штам коронавірусу, якого не бачить ПЛР-тест.
До слова, провідна інфекціоністка Ольга Голубовська заявила про новий штам коронавірусу, який виявили у США. Завдяки своїм мутаціям вірус здатний «обходити» імунну систему організму, і наявні вакцини від ковіду можуть не спрацювати проти нього.
Також стало відомо, що в Україні буде лабораторія, яка виявлятиме нові штами Covid-19.