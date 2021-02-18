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    Норвегія повідомила про новий штам коронавірусу

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    <p>Медики поки не визначили, чи новий штам є більш заразним</p> - Норвегія повідомила про новий штам коронавірусу

    Медики поки не визначили, чи новий штам є більш заразним

    За добу в Норвегії зафіксували близько 10 випадків зараження новим штамом

    Лікарі виявили в Норвегії новий штам коронавірусу B.1.525.

    Про це повідомляє NRK.

    Медики повідомляють, що за добу в Норвегії зафіксували близько 10 випадків зараження новим штамом. Раніше його виявили в 30 людей у Британії, Данії та США.

    Медики поки не визначили, чи новий штам є більш заразним. Проте, у цього різновиду штаму є схожість з британським і південноафриканським коронавірусом.

    Напередодні стало відомо, що у Фінляндії з'явився новий штам коронавірусу, якого не бачить ПЛР-тест.

    До слова, провідна інфекціоністка Ольга Голубовська заявила про новий штам коронавірусу, який виявили у США. Завдяки своїм мутаціям вірус здатний «обходити» імунну систему організму, і наявні вакцини від ковіду можуть не спрацювати проти нього.

    Також стало відомо, що в Україні буде лабораторія, яка виявлятиме нові штами Covid-19.

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    Теги: здоров'я медицина Норвегія вірус коронавірус
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