Covid-19 на Вінниччині: кількість хворих знову зросла

За час пандемії в області померло 605 хворих на коронавірус

Протягом минулої доби у Вінницькій області зафіксовано 581 новий випадок коронавірусу – новий антирекорд.

Загалом, за даними Системи моніторингу поширення інфекції РНБО, станом на 19 лютого на Вінниччині виявлено 31 775 випадків Covid-19.

За час пандемії в області померло 605 хворих на коронавірус, в тому числі дев’ять летальних випадків зареєстровано за минулу добу. Одужало на цей час близько 26 тисяч жителів Вінниччини, нині в області хворіє 5 295 людей.

В Україні минулої доби підтверджено 6 531 новий випадок Covid-19. Зокрема, за даними МОЗ, захворіли 418 дітей та 285 медпрацівників. За минулу добу госпіталізовано – 2 304 особи; летальних випадків – 120; одужало – 5 857 осіб; здійснено тестувань за добу – 61 215 (зокрема методом ПЛР – 26 095, методом ІФА –15 567, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 19 553).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 293 672 особи, одужало – 1 139 977 осіб; летальних випадків – 24 972; проведено ПЛР-тестувань – 6 651 624.

Минулої доби найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (753), Вінницькій (581), м. Київ (544), Чернівецькій (458) та Львівській (422) областях.

Нагадаємо, ВООЗ вважає малоймовірним, що коронавірус завезли до Китаю.