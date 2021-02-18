  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    В Одеській області іноземець переїхав двох поліцейських

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У ході переслідування його заблокували в селі Фонтанка - В Одеській області іноземець переїхав двох поліцейських
    У ході переслідування його заблокували в селі Фонтанка
    фото: od.npu.gov.ua

    Затриманий виявився 37-річним іноземцем, який вже мав проблеми з законом за викрадення людини

    Лиманському районі Одеської області затримано озброєного іноземця, який тікаючи збив своїм автомобілем двох поліцейських.

    Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

    17 лютого в поліцію надійшла інформація про невідомих на автомобілі Mercedes, які нібито намагаються шахрайським шляхом проникнути в будинки пенсіонерів в селі Нові Білярі. Коли на місце прибув патруль, чоловік на своєму авто спробував втекти, при цьому наїхав на двох правоохоронців. У ході переслідування його заблокували в селі Фонтанка. Обшукавши чоловіка і його авто, був виявлений пістолет Zoraki з патронами до нього (турецький стартовий пістолет – ред.), телескопічний дубець, кастет, ніж, а також пакунок з речовиною, схожою на амфетамін.

    Затриманий виявився 37-річним іноземцем, який вже мав проблеми з законом за викрадення людини. Зараз йому інкримінують напад на поліцейських, зберігання зброї і наркотиків. Правоохоронцям, яким правопорушник травмував ноги, надано медичну допомогу, вони знаходяться на амбулаторному лікуванні.

    Раніше Правоохоронці затримали та видворили неодноразово судимого за насильницькі злочини громадянина Норвегії, який погрожував здійснити також тяжкі злочини в Україні.

    Служба безпеки України викрила і затримала в Київській області організаторів і учасників міжнародного угруповання, яке займалося виготовленням та збутом фальшивих доларів. Їх не могли виявити апарати для перевірки грошей.

    Прокуратура заочно повідомила колишньому співробітнику СБУ в Донецькій області про підозру в участі в терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України).

    Служба безпеки України припинила діяльність угруповання, яке займалося підробкою паспортів країн Євросоюзу і збувала їх заробітчанам через агентства з працевлаштування.

    Нагадаємо, наїзди на пішохода: в центрі Одеси патрульні збили жінку на тротуарі.

    Теги: Одещина поліція злочинець
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies