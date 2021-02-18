В Одеській області іноземець переїхав двох поліцейських

У ході переслідування його заблокували в селі Фонтанка

Затриманий виявився 37-річним іноземцем, який вже мав проблеми з законом за викрадення людини

Лиманському районі Одеської області затримано озброєного іноземця, який тікаючи збив своїм автомобілем двох поліцейських.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

17 лютого в поліцію надійшла інформація про невідомих на автомобілі Mercedes, які нібито намагаються шахрайським шляхом проникнути в будинки пенсіонерів в селі Нові Білярі. Коли на місце прибув патруль, чоловік на своєму авто спробував втекти, при цьому наїхав на двох правоохоронців. У ході переслідування його заблокували в селі Фонтанка. Обшукавши чоловіка і його авто, був виявлений пістолет Zoraki з патронами до нього (турецький стартовий пістолет – ред.), телескопічний дубець, кастет, ніж, а також пакунок з речовиною, схожою на амфетамін.

Затриманий виявився 37-річним іноземцем, який вже мав проблеми з законом за викрадення людини. Зараз йому інкримінують напад на поліцейських, зберігання зброї і наркотиків. Правоохоронцям, яким правопорушник травмував ноги, надано медичну допомогу, вони знаходяться на амбулаторному лікуванні.

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