Куди літали одесити у лютому: названо найпопулярніші напрямки

У лютому 2021 року міжнародний аеропорт «Одеса» обслужив 39 тисяч 673 пасажири

Найбільш привабливими залишаються Єгипет та ОАЕ

Попри карантинні обмеження, одеський аеропорт продовжує приймати та відправляти рейси.

Зокрема у лютому 2021 року міжнародний аеропорт «Одеса» обслужив 39 тисяч 673 пасажири. З них 31 345 на міжнародних рейсах і 8 328 – на внутрішніх. Про це стало відомо «Одеса.News».

Всього в лютому 2021 року в аеропорту виконано 497 рейсів (329 міжнародних і 168 внутрішніх). Найчастіше з одеського аеропорту літали в такі міста:

Стамбул;

Шарм ель Шейх;

Варшава;

Дубай.

Як повідомлялося раніше, серед повністю відкритих для туристів держав, які не вводили обмежень на вʼїзд через пандемію, залишаються Албанія, Домініканська Республіка, Коста-Рика, Північна Македонія і Танзанія.