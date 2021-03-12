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    Куди літали одесити у лютому: названо найпопулярніші напрямки

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    У лютому 2021 року міжнародний аеропорт &laquo;Одеса&raquo; обслужив 39 тисяч 673 пасажири - Куди літали одесити у лютому: названо найпопулярніші напрямки
    У лютому 2021 року міжнародний аеропорт «Одеса» обслужив 39 тисяч 673 пасажири
    Фото: odessa-life.od.ua

    Найбільш привабливими залишаються Єгипет та ОАЕ

    Попри карантинні обмеження, одеський аеропорт продовжує приймати та відправляти рейси.

    Зокрема у лютому 2021 року міжнародний аеропорт «Одеса» обслужив 39 тисяч 673 пасажири. З них 31 345 на міжнародних рейсах і 8 328 – на внутрішніх. Про це стало відомо «Одеса.News».

    Всього в лютому 2021 року в аеропорту виконано 497 рейсів (329 міжнародних і 168 внутрішніх). Найчастіше з одеського аеропорту літали в такі міста:

    • Стамбул;

    • Шарм ель Шейх;

    • Варшава;

    • Дубай.

    Як повідомлялося раніше, серед повністю відкритих для туристів держав, які не вводили обмежень на вʼїзд через пандемію, залишаються Албанія, Домініканська Республіка, Коста-Рика, Північна Македонія і Танзанія.

    Теги: Єгипет Одеса Стамбул аеропорт ОАЕ одесити
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