Одеський скульптор вже зібрав більше 500 кг монет на нову роботу



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Одесит Кирило Максименко, який відомий незвичайними роботами з металу, продовжує збирати монетки для створення нової скульптури. На сьогоднішній день йому вже вдалося роздобути більше 500 кг монет, причому діляться ними як одесити, так і жителі інших міст. Про це розповів сам автор.

Кирило Максименко є автором багатьох незвичайних композицій з металу: мадам Контрабас, пухкою кухарки «Маман», «Мудрого сови», руки Стіва Джобса, Джина, який в кінці травня з'явився на вулиці Льва Толстого, і собаки Пабік на вулиці Ольгіївській біля Будинку клоунів. 16 вересня 2019 року Максименко розповів у себе в соцмережі, що планує створити нову скульптуру і для її реалізації йому потрібна підтримка городян. Він оголосив збір монет номіналом в 1, 2 і 5 копійок. Все, що принесуть одесити, стане основою для його нової роботи - уробороса.

За більше, чим півмісяця, вдалося зібрати більше 500 кг монет. Велика частина, звичайно, з Одеси. Скульптор розповідає, що крім основних пунктів прийому, зібрати таку кількість монет йому допомагали близькі, друзі і навіть сусіди. Особливо автор виділив Морський коледж технічного флоту НУ «ОМА», який вручив Кирилу цілих 170 кг різних копійок. Однак надсилають монети і з інших міст - Маріуполя, Мелітополя, Києва, Запоріжжя та Дніпровської області. З його слів, люди просто не хочуть здавати вже непридатні монети поштою, а розраховують допомогти автору втілити його задум. Що стосується ідеї, то тут все дуже по-філософськи.

«В основі скульптури лежить ідея уробороса - змії, яка згорнулася в кільце і кусає себе за хвіст. Це символ циклічності в світі: добра і зла, дня і ночі, життя і смерті », - каже автор.

Робота буде складатися з трьох створінь, які втілюють в собі землю, повітря і воду. Фігури будуть схожі один на одного, але зі своїми особливостями: у одній плавники, у другій - ніжки, у третій - крила. Також в скульптуру буде вмонтована скарбничка, куди всі бажаючі зможуть вже самостійно кидати монетки будь-якого номіналу.

За словами Максименко, за роботу над новою скульптурою він візьметься в січні 2020 року і на її втілення піде близько року. Запланована кількість монет вже назбиралося, однак Кирило не планує зупиняти збір і зазначає, що чим більше буде деталей, тим масштабніші вийде фігура.

Де буде розташовуватися робота, Кирило Максименко поки не знає, каже, що варіантів багато і над цим поки думає. Але відповідає: це буде точно Одеса.

«Пушкінська» вирішила приєднатися до флешмобу #свої5копеек і нашкрябала останні монетки в редакції і віднесла їх в один з найближчих пунктів прийому - магазин фототехніки. Як розповіли нам співробітники, щодня близько 10 осіб заносять свої копійки, причому абсолютно різних обсягів - від трьох одиниць до жерстяних банок, ущерть набитих монетами. Одну коробку, яка важить близько 40 кілограмів, працівники вже віддали автору, наступна - в процесі накопичення.

Якщо ви захочете приєднатися і допомогти назбирати Кирилу Максименко на масштабну скульптуру уробороса, свої монетки можете залишати за такими адресами як в Одесі, так і передмісті.

Приморський район:

1. «Underpub», Приморська, 15/17

2. «Мана-мана», Ольгіївська, 23

3. «Даун таун», Жуковського, 39

4. Магазин «Незалежні», Грецька, 30

5. Магазин «Мильниця», Льва Толстого, 14

6. Музей цікавої науки - проспект Шевченка, 4Е

7. Мережа магазинів «Золота рибка»: вул Б. Арнаутська, 90, Обсерваторний провулок, 6.

Таїрова:

8. На 411-й батареї кафе ЧЕМОДАН', Дача Ковалевського 121, Klab Marin 7 секція

9. вул. Академіка Корольова, 46, Одеська обласна бібліотека для юнацтва

У Іванівського мосту:

10. Одеський Культурний центр - вул. Василя Стуса, 2Б / 7

На селищі Котовського:

11. Північний ринок - Добровольського, 114/2, поруч фонтан, магазин «Прати-полоскати»

12. Швейна Майстерня «Сороки» - пр-т Добровольського, 136.

Сільська рада:

м Південний: Южненський навчально-виховний комплекс ім. В'ячеслава Чорновола пр. Григорівського десанту, 24-а

смт Доброслав: вул. Київська, 77 - селищна рада

Джерело: Пушкинская.net