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    Лише пʼять країн у світі залишаються повністю відкритими для туристів (список)

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    Популярна серед українських туристів Домінікана зняла всі обмеження на вʼїзд - Лише пʼять країн у світі залишаються повністю відкритими для туристів (список)

    Популярна серед українських туристів Домінікана зняла всі обмеження на вʼїзд

    Фото з відкритих джерел

    Відкриті для вʼїзду держави раніше приймали тільки два відсотки туристичного потоку

    Всього п'ять країн у світі відмовилися від обмежень на в'їзд туристів, введених раніше через пандемію коронавірусу. Така цифра названа в доповіді Всесвітньої туристичної організації ООН, опублікованій на її сайті в понеділок, 8 березня.

    Серед відкритих для туристів держав – Албанія, Домініканська Республіка, Коста-Рика, Північна Македонія і Танзанія. Вони складають лише два відсотки від загального числа туристичних напрямків, відзначає організація.

    При цьому кожна третя країна – тобто в цілому 69 держав – залишаються повністю закритими для мандрівників. Більшість з них розташовані в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, ще 15 в Європі, 10 в Північній і Південній Америці, 10 в Африці і три на Близькому сході.

    Часткові обмеження на в'їзд туристів зберігаються ще в 34% туристичних напрямків.

    Раніше повідомлялося, що Таїланд скоротить удвічі обов'язковий карантин для іноземців, вакцинованих від коронавірусу. Тепер він становитиме не 14, а 7 днів. Послаблення введуть і для нещеплених іноземців. При наявності негативного тесту їх карантин буде скорочений до 10 днів. Зміни вступлять в силу з квітня.

    З 1 березня для українських туристів відкрилася Грузія. Щоправда, потрапити до країни можна лише повітряним шляхом, для вʼїзду потрібно передʼявити негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, якому не більше 72-х годин.

    Перед цим стало відомо, що для громадян України почав діяти безвізовий режим з Гренадою.

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    Теги: безвізовий режим ООН Таїланд туризм Грузія Північна Македонія карантин Домініка Албанія коронавірус
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