Лише пʼять країн у світі залишаються повністю відкритими для туристів (список)
Популярна серед українських туристів Домінікана зняла всі обмеження на вʼїзд
Відкриті для вʼїзду держави раніше приймали тільки два відсотки туристичного потоку
Всього п'ять країн у світі відмовилися від обмежень на в'їзд туристів, введених раніше через пандемію коронавірусу. Така цифра названа в доповіді Всесвітньої туристичної організації ООН, опублікованій на її сайті в понеділок, 8 березня.
Серед відкритих для туристів держав – Албанія, Домініканська Республіка, Коста-Рика, Північна Македонія і Танзанія. Вони складають лише два відсотки від загального числа туристичних напрямків, відзначає організація.
При цьому кожна третя країна – тобто в цілому 69 держав – залишаються повністю закритими для мандрівників. Більшість з них розташовані в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, ще 15 в Європі, 10 в Північній і Південній Америці, 10 в Африці і три на Близькому сході.
Часткові обмеження на в'їзд туристів зберігаються ще в 34% туристичних напрямків.
Раніше повідомлялося, що Таїланд скоротить удвічі обов'язковий карантин для іноземців, вакцинованих від коронавірусу. Тепер він становитиме не 14, а 7 днів. Послаблення введуть і для нещеплених іноземців. При наявності негативного тесту їх карантин буде скорочений до 10 днів. Зміни вступлять в силу з квітня.
З 1 березня для українських туристів відкрилася Грузія. Щоправда, потрапити до країни можна лише повітряним шляхом, для вʼїзду потрібно передʼявити негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, якому не більше 72-х годин.
Перед цим стало відомо, що для громадян України почав діяти безвізовий режим з Гренадою.
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