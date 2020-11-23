Малозабезпеченим одеситам надають допомогу на оплату послуг ЖКГ

Ще 73 малозабезпеченим сім'ям Одеси призначена адресна муніципальна допомога на оплату послуг ЖКГ

20 листопада 2020 року відбулося 22-е засідання комісії з визначення осіб, які потребують адресної муніципальної допомоги, перебувають у складних життєвих обставинах і не мають змоги своєчасно та в повному обсязі оплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги. На засіданні було розглянуто 78 звернень громадян міста Одеси.

Комісією було прийнято рішення призначити адресну муніципальну допомогу на погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги 73 громадянам Одеси на загальну суму 433 300 грн.

Одному громадянину надано рекомендації для призначення адресної муніципальної допомоги на погашення заборгованості, 4 громадянам було відмовлено.

Адресна муніципальна допомога на погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги надається громадянам міста в рамках Міської цільової програми на 2018-2020 роки.