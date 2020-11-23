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    В Одесі «швидка» зіткнулась з Lexus та перекинулась: постраждали три людини

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    В Одесі &laquo;швидка&raquo; зіткнулась з Lexus та перекинулась - В Одесі «швидка» зіткнулась з Lexus та перекинулась: постраждали три людини
    В Одесі «швидка» зіткнулась з Lexus та перекинулась

    Внаслідок аварії швидка перекинулась на бік після зіткнення з іномаркою.

    В Одесі сталась дорожньо-транспортна пригода з автомобілем швидкої допомоги Ford Transit та автомобілем Lexus.

    Про це повідомляє Пушкінська з посиланням на патрульну поліцію.

    Внаслідок аварії швидка перекинулась на бік після зіткнення з іномаркою.

    Аварія сталася на перетині вулиць Балківської і Дальницької в Одесі.

    У ДТП постраждали три людини: двоє пасажирів швидкої і водій іномарки. Всі постраждалі доставлені в лікарню.

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    В Одесі «швидка» зіткнулась з Lexus та перекинулась: постраждали три людини
    В Одесі «швидка» зіткнулась з Lexus та перекинулась: постраждали три людини

    Нагадаємо, 18 листопада на вулиці Закревського в Деснянському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трамвая і вантажівки.

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    Теги: ДТП Одеса вантажівки водій аварія
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