В Одесі «швидка» зіткнулась з Lexus та перекинулась: постраждали три людини
Внаслідок аварії швидка перекинулась на бік після зіткнення з іномаркою.
В Одесі сталась дорожньо-транспортна пригода з автомобілем швидкої допомоги Ford Transit та автомобілем Lexus.
Про це повідомляє Пушкінська з посиланням на патрульну поліцію.
Внаслідок аварії швидка перекинулась на бік після зіткнення з іномаркою.
Аварія сталася на перетині вулиць Балківської і Дальницької в Одесі.
У ДТП постраждали три людини: двоє пасажирів швидкої і водій іномарки. Всі постраждалі доставлені в лікарню.
Нагадаємо, 18 листопада на вулиці Закревського в Деснянському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трамвая і вантажівки.