В Одесі «швидка» зіткнулась з Lexus та перекинулась: постраждали три людини

В Одесі «швидка» зіткнулась з Lexus та перекинулась

Внаслідок аварії швидка перекинулась на бік після зіткнення з іномаркою.

В Одесі сталась дорожньо-транспортна пригода з автомобілем швидкої допомоги Ford Transit та автомобілем Lexus.

Про це повідомляє Пушкінська з посиланням на патрульну поліцію.

Внаслідок аварії швидка перекинулась на бік після зіткнення з іномаркою.

Аварія сталася на перетині вулиць Балківської і Дальницької в Одесі.

У ДТП постраждали три людини: двоє пасажирів швидкої і водій іномарки. Всі постраждалі доставлені в лікарню.

Нагадаємо, 18 листопада на вулиці Закревського в Деснянському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трамвая і вантажівки.

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