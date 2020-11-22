В Одесі працівники ринку будуть ночувати на трасі на знак протесту через карантин

Більшість торгівців роз'їхалися, однак найбільш активні стали протестувати

Працівники одеського ринку «Сьомий кілометр» перекрили трасу в сторону Овідіополя на знак протесту проти карантину вихідного дня. Вони збираються ночувати на трасі, а в понеділок пікетувати ОДА.

Про це повідомляє «Думська».

Вранці на територію ринку прибуло п'ять автобусів із поліцією, щоб пересвідчитись, як дотримуються карантину вихідного дня.

Більшість торгівців роз'їхалися, однак найбільш активні стали протестувати. Протягом дня вони періодично перекривали рух по Овідіопольській трасі.

Станом на 21:20 повідомляється, що траса все ще перекрита, однак «швидкі» і пожежні машини протестувальники пропускають.

Учасники протесту мають намір ночувати на дорозі.

З 14 листопада в Україні почав діяти «карантин вихідного дня». З 00:00 суботи до 00:00 понеділка дозволили працювати лише продуктовим магазинам, автозаправкам, аптекам, фінансовим установам і транспорту. Карантин вихідного дня вже діяв 14 і 15 листопада, діє 21 і 22 листопада, і діятиме 28 і 29 листопада.

Також в Україні відмовилися від щотижневого поділу регіонів на зони та перейшли на загальнодержавний карантин з обмеженнями, які діяли в «помаранчевій» зоні. Влада переконана, що зміни в карантині допоможуть врятувати медичну систему від навантаження.