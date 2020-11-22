  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Одесі працівники ринку будуть ночувати на трасі на знак протесту через карантин

    • Розсилка
    В Одесі підприємці влаштували бунт проти &laquo;карантину вихідного дня&raquo; - В Одесі працівники ринку будуть ночувати на трасі на знак протесту через карантин
    В Одесі підприємці влаштували бунт проти «карантину вихідного дня»

    Більшість торгівців роз'їхалися, однак найбільш активні стали протестувати

    Працівники одеського ринку «Сьомий кілометр» перекрили трасу в сторону Овідіополя на знак протесту проти карантину вихідного дня. Вони збираються ночувати на трасі, а в понеділок пікетувати ОДА.

    Про це повідомляє «Думська».

    Вранці на територію ринку прибуло п'ять автобусів із поліцією, щоб пересвідчитись, як дотримуються карантину вихідного дня.

    Більшість торгівців роз'їхалися, однак найбільш активні стали протестувати. Протягом дня вони періодично перекривали рух по Овідіопольській трасі.

    Станом на 21:20 повідомляється, що траса все ще перекрита, однак «швидкі» і пожежні машини протестувальники пропускають.

    Учасники протесту мають намір ночувати на дорозі.

    З 14 листопада в Україні почав діяти «карантин вихідного дня». З 00:00 суботи до 00:00 понеділка дозволили працювати лише продуктовим магазинам, автозаправкам, аптекам, фінансовим установам і транспорту. Карантин вихідного дня вже діяв 14 і 15 листопада, діє 21 і 22 листопада, і діятиме 28 і 29 листопада.  

    Також в Україні відмовилися від щотижневого поділу регіонів на зони та перейшли на загальнодержавний карантин з обмеженнями, які діяли в «помаранчевій» зоні. Влада переконана, що зміни в карантині допоможуть врятувати медичну систему від навантаження.

    Читайте також:

    Теги: Одеса машини протест карантин влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies