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    Мерія Одеси підрахувала минулорічні збитки від пандемії

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    Через ненадходження до бюджету, місто вимушене брати кредити - Мерія Одеси підрахувала минулорічні збитки від пандемії
    Через ненадходження до бюджету, місто вимушене брати кредити
    Фото: «РБК-Україна»

    Всього бюджет міста недоотримав 700 мільйонів гривень

    Близько 700 млн грн недоотримав бюджет міста Одеса у минулому році через пандемію коронавірусу. Це випливає із звіту про виконання бюджету за 2020-й рік, представленого заступницею мера міста Світланою Бедрегою, повідомляє кореспондент Української Служби Інформації.

    На відміну від 2019-го року, девʼять місяців 2020-го року довелося прожити в умовах пандемії. Спочатку прогнозувалось, що місто через надзвичайну ситуацію недоотримає один мільярд гривень, в результаті втратили 700 мільйонів: 545 млн грн не надійшло у вигляді податку на доходи фізосіб, 170 млн – єдиного податку, 71 мільйон недоотримали у вигляді плати за землю.

    У свою чергу, голова бюджетної комісії Олексій Потапський зазначив, що, можливо, якби муніципалітет все ж отримав ці 700 мільйонів, то йому не знадобилося б зараз брати 500 мільйонів в кредит.

    Говорячи про виконання бюджету, Світлана Бедрега розповіла, що його затвердили в сумі 10 мільярдів 777 мільйонів гривень, при цьому виконали на 93,6%. У порівнянні з 2019-м роком загальна сума витрат скоротилася на 1,5 мільярди гривень через зменшення субвенцій на соцзахист і охорону здоров'я (як відомо, після реформи лікарні фінансуються через Національну службу здоров'я України).

    Темп росту склав 106% при плані в 116%. Майже 425 млн грн з міської скарбниці було направлено на боротьбу з коронавірусом, в тому числі на доплати медикам пішло 42 млн 735 тисяч гривень. Одноразову допомогу на суму 6,7 млн грн отримали 616 медпрацівників. В цьому році вже виплачено 3,5 млн, при цьому місто планує виділити ще 20 млн грн на ці потреби.

    Раніше повідомлялося, що через скасування внесків забудовників на пайову участь у розвитку інфраструктури бюджет розвитку Одеси на 2020 рік зменшився на 93 млн грн.

    Теги: кредит бюджет Одеса місто коронавірус
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