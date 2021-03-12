Мерія Одеси підрахувала минулорічні збитки від пандемії

Всього бюджет міста недоотримав 700 мільйонів гривень

Близько 700 млн грн недоотримав бюджет міста Одеса у минулому році через пандемію коронавірусу. Це випливає із звіту про виконання бюджету за 2020-й рік, представленого заступницею мера міста Світланою Бедрегою, повідомляє кореспондент Української Служби Інформації.

На відміну від 2019-го року, девʼять місяців 2020-го року довелося прожити в умовах пандемії. Спочатку прогнозувалось, що місто через надзвичайну ситуацію недоотримає один мільярд гривень, в результаті втратили 700 мільйонів: 545 млн грн не надійшло у вигляді податку на доходи фізосіб, 170 млн – єдиного податку, 71 мільйон недоотримали у вигляді плати за землю.

У свою чергу, голова бюджетної комісії Олексій Потапський зазначив, що, можливо, якби муніципалітет все ж отримав ці 700 мільйонів, то йому не знадобилося б зараз брати 500 мільйонів в кредит.

Говорячи про виконання бюджету, Світлана Бедрега розповіла, що його затвердили в сумі 10 мільярдів 777 мільйонів гривень, при цьому виконали на 93,6%. У порівнянні з 2019-м роком загальна сума витрат скоротилася на 1,5 мільярди гривень через зменшення субвенцій на соцзахист і охорону здоров'я (як відомо, після реформи лікарні фінансуються через Національну службу здоров'я України).

Темп росту склав 106% при плані в 116%. Майже 425 млн грн з міської скарбниці було направлено на боротьбу з коронавірусом, в тому числі на доплати медикам пішло 42 млн 735 тисяч гривень. Одноразову допомогу на суму 6,7 млн грн отримали 616 медпрацівників. В цьому році вже виплачено 3,5 млн, при цьому місто планує виділити ще 20 млн грн на ці потреби.

Раніше повідомлялося, що через скасування внесків забудовників на пайову участь у розвитку інфраструктури бюджет розвитку Одеси на 2020 рік зменшився на 93 млн грн.