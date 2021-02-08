Covid-19 в Одеської області: нових смертей в регіоні не зафіксували

Найбільша кількість хворих за добу в м. Одеса – 45

7 лютого діагноз Covid-19 підтвердився у 61 жителя Одеської області.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної адміністрації.

Найбільша кількість хворих за добу: м. Одеса – 45.

З початку пандемії в регіоні лабораторно підтверджених випадків всього – 82539 (49174 – жінки, 33365 – чоловіки).

У МОЗ не повідомляють про нові летальні випадки від ускладнень «ковіда» в Одеській області за минулу добу. З початку пандемії в регіоні від коронавируса померли тисячі триста сорок вісім чоловік.

Вчора 28 осіб одужали (74381 за весь час), а 61 пацієнт отримав нові підозри на «ковід» (84826 підозр з початку пандемії).

Ареал розповсюдження лабораторно підтверджених хворих на адміністративних територіях:

м. Одеса – 36786 (діти – 1615, медпрацівники – 984);

м. Б.-Дністровський – 1262 (діти – 39, медпрацівники – 68);

м. Ізмаїл – 4802 (діти – 151, медпрацівники – 153);

м. Чорноморськ – 4042 (діти – 323, медпрацівники – 50);

м. Теплодар – 384 (діти – 17, медпрацівники – 14);

м. Южний – 1889 (діти – 92, медпрацівники – 25);

м. Балта – 759 (діти – 13, медпрацівники – 65);

м. Подільськ – 663 (діти – 35, медпрацівники – 46);

Нагадаємо, у світі кількість інфікованих коронавірусом перевалила за 106 млн. Понад 5 млн інфікованих виявлено в США, Індії, Бразилії. А понад тримільйонний рубіж переступили Велика Британія, Росія, Франція. Також до них наближається Іспанія.