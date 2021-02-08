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    Covid-19 в Одеської області: нових смертей в регіоні не зафіксували

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    Вчора 28 осіб одужали - Covid-19 в Одеської області: нових смертей в регіоні не зафіксували
    Вчора 28 осіб одужали
    фото: з відкритих джерел

    Найбільша кількість хворих за добу в м. Одеса – 45

    7 лютого діагноз Covid-19 підтвердився у 61 жителя Одеської області.

    Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної адміністрації.

    Найбільша кількість хворих за добу: м. Одеса – 45.

    З початку пандемії в регіоні лабораторно підтверджених випадків всього – 82539 (49174 – жінки, 33365 – чоловіки).

    У МОЗ не повідомляють про нові летальні випадки від ускладнень «ковіда» в Одеській області за минулу добу. З початку пандемії в регіоні від коронавируса померли тисячі триста сорок вісім чоловік.

    Вчора 28 осіб одужали (74381 за весь час), а 61 пацієнт отримав нові підозри на «ковід» (84826 підозр з початку пандемії).

    Ареал розповсюдження лабораторно підтверджених хворих на адміністративних територіях:

    • м. Одеса – 36786 (діти – 1615, медпрацівники – 984); 
    • м. Б.-Дністровський – 1262 (діти – 39, медпрацівники – 68);
    • м. Ізмаїл – 4802 (діти – 151, медпрацівники – 153);
    • м. Чорноморськ – 4042 (діти – 323, медпрацівники – 50);
    • м. Теплодар – 384 (діти – 17, медпрацівники – 14);
    • м. Южний – 1889 (діти – 92, медпрацівники – 25);
    • м. Балта – 759 (діти – 13, медпрацівники – 65);
    • м. Подільськ – 663 (діти – 35, медпрацівники – 46);

    Нагадаємо, у світі кількість інфікованих коронавірусом перевалила за 106 млн. Понад 5 млн інфікованих виявлено в США, Індії, Бразилії. А понад тримільйонний рубіж переступили Велика Британія, Росія, Франція. Також до них наближається Іспанія.

     Читайте також: Україна домовилася про постачання вакцин Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa і Novavах
    Теги: Одеса коронавірус
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