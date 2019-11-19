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    Бюджет розвитку Одеси на 2020 рік значно зменшиться

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    Будівля Одеської мерії - Бюджет розвитку Одеси на 2020 рік значно зменшиться
    Будівля Одеської мерії

    Через скасування внесків забудовників на пайову участь у розвитку інфраструктури бюджет розвитку Одеси зменшиться на 93 млн грн і складе 150 млн грн

    Бюджет розвитку Одеси у 2020 році буде у півтора рази менше, ніж міг би. Через скасування внесків забудовників на пайову участь у розвитку інфраструктури він зменшиться на 93 млн грн. Про це у ході презентації бюджету-2020 повідомила директор міського департаменту фінансів Світлана Бедрега.

    У результаті бюджет розвитку Одеси складе 150 млн грн.

    В цілому, напрямки фінансування залишаться такими самими.

    Нагадаємо, рішенням Верховної Ради, прийнятим у 2019 році, скасовуються внески пайової участі. Законом скасовується обов'язковий пайовий внесок при будівництві та обов'язковість проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок приватної власності, переданих у заставу. Таким чином парламент практично позбавив місцеві бюджети надходжень від забудовників.

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