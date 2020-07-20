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    Мешканець Одещини приклеїв нитку до купюри і 44 рази поповнив рахунок

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    <p>Шахрай поповнив рахунок однією 200-гривневою банкнотою на 50 тисяч гривень</p> - Мешканець Одещини приклеїв нитку до купюри і 44 рази поповнив рахунок

    Шахрай поповнив рахунок однією 200-гривневою банкнотою на 50 тисяч гривень

    Підозрюваний за допомогою розрізаної 200-гривневої купюри, нитки та клейкої стрічки виготовив спеціальний пристрій для поповнення рахунку

    Департамент кіберполіції та слідчі Нацполіції поліції затримали 29-річного жителя Біляївського району Одеської області, якого підозрюють у шахрайстві.

    Про це повідомляється на сайті одеського облуправління Національної поліції.

    «Із травня минулого року підозрюваний за допомогою розрізаної 200-гривневої купюри, нитки та клейкої стрічки виготовив спеціальний пристрій. За його допомогою він однією й тією ж купюрою неодноразово через термінал онлайн-платежів поповнював свій мобільний рахунок. Отримані кошти молодик перераховував на електронні гаманці і банківські картки, а потім знімав із них готівку», – з'ясували правоохоронці.

    Збитки від дій затриманого правоохоронці оцінили в розмірі 50 тисяч грн. Зазначається, що шахрай поповнив рахунок однією банкнотою щонайменше 44 рази.

    Чоловіка повідомили про підозру в шахрайстві (ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України). Максимальна санкція статті передбачає вісім років позбавлення волі.

    Раніше поліція зловила в Києві одеситку, яка знімала кошти з чужих карток.

    Національна поліція України кримінал шахрайство гроші Одещина
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