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    «Важкий день для Twitter»: хакери зламали акаунти знаменитих людей і компаній

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    Twitter вже відновив роботу більшості акаунтів після зламу - «Важкий день для Twitter»: хакери зламали акаунти знаменитих людей і компаній
    Twitter вже відновив роботу більшості акаунтів після зламу

    Хакери зі зламаних акаунтів Безоса, Маска, Гейтса та Байдена закликали користувачів мережі надсилати біткоїни

    У вівторок ввечері, 15 липня, хакери зламали низку акаунтів у соцмережі Twitter відомих людей і компаній, закликавши надсилати біткоїни на певний рахунок.

    Хакери обіцяли подвоїти всі суми, які будуть переведені на рахунок у біткоїнах.

    Серед зламаних акаунтів профілі ймовірного кандидата від демократів на виборах президента Джо Байдена, глави Amazon Білла Гейтса, засновника SpaceX і Tesla Ілона Маска, музиканта Каньє Веста та глави Amazon Джеффа Безоса.

    Також однакові повідомлення з’явилися в акаунтах Apple і Uber.

    «Хочу повернути щось суспільству. За кожну тисячу доларів у біткоїнах на рахунок, я поверну дві тисячі доларів», — говорилося в повідомленні хакерів.

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    «Важкий день для Twitter»: хакери зламали акаунти знаменитих людей і компаній
    «Важкий день для Twitter»: хакери зламали акаунти знаменитих людей і компаній
    «Важкий день для Twitter»: хакери зламали акаунти знаменитих людей і компаній
    «Важкий день для Twitter»: хакери зламали акаунти знаменитих людей і компаній
    «Важкий день для Twitter»: хакери зламали акаунти знаменитих людей і компаній
    «Важкий день для Twitter»: хакери зламали акаунти знаменитих людей і компаній
    «Важкий день для Twitter»: хакери зламали акаунти знаменитих людей і компаній
    «Важкий день для Twitter»: хакери зламали акаунти знаменитих людей і компаній

    Близько 4 ранку соціальна мережа Twitter повідомила про відновлення роботи більшості акаунтів, які були припинені через масовий злам хакерами.

    «У більшості акаунтів має з'явитися можливість публікувати повідомлення. У міру того як ми продовжуємо працювати над виправленням, ця функція може з'являтися та зникати», – повідомили в соцмережі.

    У свою чергу виконавчий директор Twitter Джека Дорсі пообіцяв розповісти подробиці про те, як були зламані акаунти в соцмережі.

    «Важкий день для нас у Twitter. Ми всі відчуваємо себе жахливо через те, що сталося», – повідомив Дорсі.

    До слова, у Чернівцях 17-річний хакер продавав персональні дані декількох мільйонів людей.

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