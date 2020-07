«Важкий день для Twitter»: хакери зламали акаунти знаменитих людей і компаній

Хакери зі зламаних акаунтів Безоса, Маска, Гейтса та Байдена закликали користувачів мережі надсилати біткоїни

У вівторок ввечері, 15 липня, хакери зламали низку акаунтів у соцмережі Twitter відомих людей і компаній, закликавши надсилати біткоїни на певний рахунок.

Хакери обіцяли подвоїти всі суми, які будуть переведені на рахунок у біткоїнах.

Серед зламаних акаунтів профілі ймовірного кандидата від демократів на виборах президента Джо Байдена, глави Amazon Білла Гейтса, засновника SpaceX і Tesla Ілона Маска, музиканта Каньє Веста та глави Amazon Джеффа Безоса.

Також однакові повідомлення з’явилися в акаунтах Apple і Uber.

«Хочу повернути щось суспільству. За кожну тисячу доларів у біткоїнах на рахунок, я поверну дві тисячі доларів», — говорилося в повідомленні хакерів.

Близько 4 ранку соціальна мережа Twitter повідомила про відновлення роботи більшості акаунтів, які були припинені через масовий злам хакерами.

«У більшості акаунтів має з'явитися можливість публікувати повідомлення. У міру того як ми продовжуємо працювати над виправленням, ця функція може з'являтися та зникати», – повідомили в соцмережі.

Most accounts should be able to Tweet again. As we continue working on a fix, this functionality may come and go. We're working to get things back to normal as quickly as possible.

У свою чергу виконавчий директор Twitter Джека Дорсі пообіцяв розповісти подробиці про те, як були зламані акаунти в соцмережі.

Tough day for us at Twitter. We all feel terrible this happened.



We’re diagnosing and will share everything we can when we have a more complete understanding of exactly what happened.



to our teammates working hard to make this right.