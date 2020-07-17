Кіберполіція припинила діяльність чергової «фінансової біржі» (фото)



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За місцем розташування call-центру у Львові правоохоронці провели обшук Фото: Нацполіція

У Львові іноземець організував фінансову біржу, яка ошукувала своїх інвесторів

Співробітники кіберполіції спільно зі слідчими поліції Львівщини, під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури, припинили протиправну діяльність фінансової біржі, що незаконно заволодівала грошима вкладників.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Кіберполіція встановила, що організував фінансову біржу 28-річний іноземний громадянин, який тимчасово проживає в Україні. Для залучення нових інвесторів, чоловік утворив сall-центр, працівники якого вільно спілкувалися польською, англійською та італійською мовами. Це дало змогу зловмисникам залучати до фінансової біржі не лише українців, але й громадян європейських країн.

Правоохоронці встановили, що зловмисники пропонували людям вкладати гроші у фінансові операції, що мали би принести високий прибуток. Сума інвестицій сягала від 300 доларів до 5 тисяч євро. Як правило, прибутковими були лише перші фінансові операції. Після інвестування більших сум гроші вкладникам не повертали.

За місцем розташування call-центру у Львові правоохоронці провели обшук. Як речові докази вилучено комп’ютерну техніку, карти пам’яті, жорсткі диски, бухгалтерську документацію. Нині встановлюється повне коло потерпілих осіб та остаточна сума збитків.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років. Слідство триває.