На Одещині медиків приватної клініки підозрюють у смерті паціентів



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Прокуратура направила до суду справу стосовно 5 медиків приватної клініки, причетних до смерті пацієнтів

Прокуратура Одеської області скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох лікарів та одного колишнього медика приватного медичного закладу у Київському районі, причетних до скоєння злочину.

Про це інформує пресслужба прокуратури в Одеській області, повідомляє «Главком».

За даними слідства, неналежне виконання ними професійних обов’язків, призвело до смерті 38-річного та 57-річного пацієнтів.

Також правоохоронні органи встановили дані про підроблення медичної документації стосовно часу та справжніх причин смерті чоловіків, з метою укриття неналежного лікування.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ГУНП в Одеській області (ч. 1 ст. 140, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України).

До слова, за даними Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України, на 28 жовтня 2019 року в Україні зареєстровано 20 випадків дифтерії, з них 18 - протягом жовтня. П'ять випадків підтверджені лабораторно - у Закарпатській, Тернопільській, Хмельницькій, Луганській та Київській областях.

Найбільш дієвим методом профілактики дифтерії є проведення вакцинації відповідно до Національного календаря щеплень. Щеплення від дифтерії роблять дітям у 2, 4, 6, 18 місяців, 6 і 16 років комплексними вакцинами, також забезпечують захист від правця (для дітей раннього віку - і від коклюшу).

Імунітет проти дифтерії та правця зберігається не на все життя, тому кожні 10 років з моменту останнього щеплення дорослим потрібно проводити ревакцинацію.