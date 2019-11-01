Вибух у будинку на Київщині: поліція відкрила провадження (фото)



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В результаті вибуху будинок зруйновано Фото: Нацполіція

Криміналісти та вибухотехніки встановлюють остаточну причину вибуху

За фактом вибуху у житловому будинку у с. Лишня Макарівського району Київщини поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Чоловіка, який проживає в цьому будинку, із термічними опіками в екстреному порядку було госпіталізовано.

Під час розмови із 65-річним потерпілим поліція з’ясувала причини інциденту. Зі слів селянина, він з власної необережності, готуючи їсти, вилив на себе окріп, від чого й отримав опіки 25% кожного покрову.

Вибух, за попередньою версією, стався внаслідок експлуатації котла.

В результаті будинок зруйновано.

На місце пригоди прибули працівники вибухотехнічного підрозділу поліції Київської області та криміналістична лабораторія, аби встановити остаточні причини вибуху.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, вибух у будинку в с. Лишня стався 31 жовтня на світанку. Повідомлення про це надійшло до рятувальників о 5:40.