Грабіжники під час перестрілки вбили колишнього мера російського міста



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Сергій Лаврентьєв вийшов на світло ліхтарика у двір та був застрелений невідомими

Ексчиновник до своєї загибелі зумів застрелити одного з нападників

У Росії вбито колишнього мера міста Кисельовськ (Кемеровська область) Сергій Лаврентьєв. Про це повідомляє «Тасс».

На ексчиновника напали вночі в його власному будинку в передмісті. Лаврентьєв до своєї загибелі зумів застрелити одного з нападників - на місці злочину виявили два тіла з вогнепальними пораненнями.

Портал Vse42.Ru додає, що у будинку колишнього мера знайдені десятки гільз від пістолета-кулемета «Кедр» і мисливської рушниці.

Зазначається, що після перестрілки злочинці зникли на п'яти автомобілях. У розшук будуть оголошені мінімум п'ять чоловік, в районі оголошено план «Перехоплення».

У свою чергу, в слідчому управлінні по Кузбасу розповіли агентству «Інтерфакс», що напередодні ввечері дружина Лаврентьєва помітила силуети двох людей і світло ліхтарика на ділянці поблизу будинку.

Чоловік взяв рушницю і вийшов у двір, після чого жінка почула постріли. Вона вийшла на подвір'я і знайшла тіла. Як основна версія розглядається розбійний напад.

Лаврентьєв керував Кисельовським 16 років. Він залишив свій пост за власним бажанням в листопаді 2018 року, через три місяці після чергового вступу на посаду.

До слова, у французькому Марселі невідомий поранив у барі шістьох людей.