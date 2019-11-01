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    У світі

    Грабіжники під час перестрілки вбили колишнього мера російського міста

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    Сергій Лаврентьєв вийшов на&nbsp;світло ліхтарика у двір та був застрелений невідомими - Грабіжники під час перестрілки вбили колишнього мера російського міста
    Сергій Лаврентьєв вийшов на світло ліхтарика у двір та був застрелений невідомими

    Ексчиновник до своєї загибелі зумів застрелити одного з нападників

    У Росії вбито колишнього мера міста Кисельовськ (Кемеровська область) Сергій Лаврентьєв. Про це повідомляє «Тасс».

    На ексчиновника напали вночі в його власному будинку в передмісті. Лаврентьєв до своєї загибелі зумів застрелити одного з нападників - на місці злочину виявили два тіла з вогнепальними пораненнями.  

    Портал Vse42.Ru додає, що у будинку колишнього мера знайдені десятки гільз від пістолета-кулемета «Кедр» і мисливської рушниці.

    Зазначається, що після перестрілки злочинці зникли на п'яти автомобілях. У розшук будуть оголошені мінімум п'ять чоловік, в районі оголошено план «Перехоплення».

    У свою чергу, в слідчому управлінні по Кузбасу розповіли агентству «Інтерфакс», що напередодні ввечері дружина Лаврентьєва помітила силуети двох людей і світло ліхтарика на ділянці поблизу будинку.

    Чоловік взяв рушницю і вийшов у двір, після чого жінка почула постріли. Вона вийшла на подвір'я і знайшла тіла. Як основна версія розглядається розбійний напад.

    Лаврентьєв керував Кисельовським 16 років. Він залишив свій пост за власним бажанням в листопаді 2018 року, через три місяці після чергового вступу на посаду.

    До слова, у французькому Марселі невідомий поранив у барі шістьох людей.

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