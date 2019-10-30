Одеські медзаклади забезпечені вакцинами для безкоштовної вакцинації від дифтерії



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У дитячих поліклініках і сімейних амбулаторіях Одеси є достатня кількість вакцин для профілактики дифтерії та правця у дітей і дорослих

За даними Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України, на 28 жовтня 2019 року в Україні зареєстровано 20 випадків дифтерії, з них 18 - протягом жовтня. П'ять випадків підтверджені лабораторно - у Закарпатській, Тернопільській, Хмельницькій, Луганській та Київській областях.

Найбільш дієвим методом профілактики дифтерії є проведення вакцинації відповідно до Національного календаря щеплень. Щеплення від дифтерії роблять дітям у 2, 4, 6, 18 місяців, 6 і 16 років комплексними вакцинами, також забезпечують захист від правця (для дітей раннього віку - і від коклюшу). Імунітет проти дифтерії та правця зберігається не на все життя, тому кожні 10 років з моменту останнього щеплення дорослим потрібно проводити ревакцинацію.

Щеплення від дифтерії і правця дорослі можуть зробити безкоштовно в кабінеті щеплень свого Центру первинної медико-санітарної допомоги, де було підписано декларацію з сімейним лікарем. У всіх ЦПМСП Одеси є вакцина АДС-М, отримана по лінії постачань Міністерства охорони здоров'я України. Дитячі поліклініки Одеси в повному обсязі забезпечені вакцинами для профілактики дифтерії у дітей. Імунобіологічні препарати мають прекваліфікацію Всесвітньої організації охорони здоров'я та всі необхідні сертифікати якості.

У міській клінічній інфекційній лікарні є в наявності противодифтерійна сироватка.

Дифтерія - смертельно небезпечне інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом. При захворюванні на дифтерію в горлі утворюються плівки, що значно ускладнюють дихання, спостерігаються підвищення температури до 38-40 С, біль у горлі, утруднення при ковтанні, загальна інтоксикація, можуть виникати тяжкі ураження серцево-судинної і нервової систем, пневмонія, дихальна недостатність. Під час епідемії дифтерії в Україні 1991-1998 років, викликаної низьким охопленням дітей вакцинацією і відсутністю ревакцинації дорослих, на дифтерію захворіло близько 20 тисяч осіб, 696 з них померли.