Сержант торгував наркотиками на території військової частини в Києві (фото)



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У постачальника виявлено «плантацію» кущів коноплі у квартирі Фото: пресслужба військової прокуратури Центрального регіону України

Затримано військовослужбовця і постачальника зілля

Сержант комендантської роти погорів на збуті канабісу на території військової частини у Києві. Зловмисника було затримано військовою прокуратурою Київського гарнізону Центрального регіону України спільно з Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ і слідчим управлінням поліції Київщини.

Ввечері 31 жовтня правоохоронці задокументували факт збуту військовослужбовцем 4-х пакетів наркотичної речовини за 1000 гривень. Також 24 жовтня в рамках контролю за вчиненням злочину було проведено контрольовану закупку у торговця в погонах аналогічної партії, за що він також виручив 1000 гривень. Про це повідомляє пресслужба військової прокуратури Центрального регіону України

Під час обшуків у особи, яка постачала наркотичні речовини військовослужбовцю на продаж, виявлено «плантацію» кущів коноплі у квартирі. Постачальника зілля також затримано.

Наразі обом фігурантам готуються повідомлення про підозру та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають.