На Одещині невідомі в приміщенні автостанції стріляли в місцевого жителя



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Бандитські розборки в Кілі

Кримінальна подія, яка сталася у неділю, 17 листопада, сколихнуло все місто. В одному з приміщень автостанції, орендованому місцевими жителями під закусочну, близько 8.30 пролунало кілька пострілів.

Подробиці події «Бессарабії INFORM» повідомило джерело в поліції.

Як з'ясувалося, стріляли в місцевого жителя, причетного до скоєного рік тому гучній пограбування квартири кілійського підприємця.

Напад, за словами джерела, було схожим на «привіт» від представників кримінального світу. По всій видимості, зловмисники мали на меті налякати, а не вбити. Проте, з отриманими вогнепальними пораненнями потерпілого госпіталізували в Кілійську центральну районну лікарню. Його життю нічого не загрожує.

Стріляли, за попередньою інформацією, особи ромської національності - не місцеві.

До автостанції зловмисники під'їхали на автомобілі, після чого, обійшовши камеру вуличного відеоспостереження, розташовану на автостанції, проникли в будівлю закусочної, де зустрілися з жертвою.

На місце події були викликані правоохоронці, місце стрільби деякий час було оточено. Ведуться слідчі заходи, причетних до стрілянини шукають співробітники поліції.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що в Одесі сталася дорожньо-транспортна пригода зі швидкою – є постраждалі.