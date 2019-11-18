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    На вечірці у США невідомі розстріляли 10 людей

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    <span>Поліція працює на місці стрілянини в місті Фресно</span> - На вечірці у США невідомі розстріляли 10 людей
    Поліція працює на місці стрілянини в місті Фресно

    Наразі відомо про чотирьох жертв нападу

    В американському місті Фресно в штаті Каліфорнія сталася стрілянина на сімейній вечірці. Щонайменше 10 людей отримали вогнепальні поранення, з них четверо померли. Про це повідомляє місцевий телеканал KSEE24 в понеділок, 18 листопада.

    За даними поліції, інцидент стався близько 18.00 в неділю (04.00 понеділка за Києвом). Невідомі пробралися на задній двір будинку, де мешканці будинку і їхні друзі зібралися на вечірку і дивилися футбольний матч. Зловмисники відкрили вогонь, поранивши десятьох людей. Тіла трьох жертв були знайдені на задньому дворі будинку. Семеро поранених були госпіталізовані. Пізніше один з них помер.

    До моменту приїзду поліції підозрюваним вдалося сховатися.

    Також напередодні у Каліфорнії чоловік застрелив дружину та трьох маленьких дітей. Зазначається, що всі загиблі належали до однієї сім'ї. Трирічний хлопчик і його 29-річна мати загинули на місці. Ще двох дітей - хлопчиків п'яти і дев'яти років - забрали в лікарню, де медики констатували їхню смерть.

    На місці трагедії також знайшли мертвого 31-річного чоловіка. За даними поліції - це батько дітей, який і зчинив стрілянину.

    Нагадаємо, минулого тижня в поліцію Санта-Кларіта (Каліфорнія) надійшли сигнали про те, що в школі «Сагас» пролунали постріли. 16-річний учень школи з пістолета 45-го калібру поранив п’ятьох осіб. Від отриманих ран померли 16-річна дівчина і 14-річний юнак

    Потім стрілок вистрілив собі в голову.

    США смерть напад поліція стрілянина
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