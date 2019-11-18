Під Києвом на нелегальному деревообробному підприємстві працювали китайці (фото, відео)



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В ході обшуку виявлено деревину без відповідних документів Фото: Нацполіція

Перевіряється законність працевлаштування китайців і походження деревини

Слідчі Обухівського відділення поліції спільно зі Службою безпеки України провели санкціонований обшук на підприємстві з вироблення деревини.

Він відбувся в ході операції «Мігрант» в рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

В ході обшуку виявлено деревину без відповідних документів про її походження та громадян Китаю з посвідками на тимчасове проживання на території України.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення походження вказаної деревини та перевіряється законність працевлаштування зазначених громадян. Після проведення всіх необхідних слідчих дій, планується оголошення підозри та скерування обвинувального акту до суду.