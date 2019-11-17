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    В Одесі сталася дорожньо-транспортна пригода зі швидкою – є постраждалі

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    В Одесі сталася дорожньо-транспортна пригода зі швидкою – є постраждалі
    Фото Національна поліція

    В результаті аварії постраждали 4 людини

    У Одесі в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участі карети швидкої допомоги постраждали 4 людини.

    Про це повідомляє пресслужба місцевої поліції.

    За попередніми даними правоохоронців, 29-річний водій Mercedes не надав перевагу в русі автомобілю швидкої допомоги, який з проблисковими маячками та звуковим сигналом здійснював обгон автомобілів по зустрічній смузі.

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    В результаті зіткнення транспортних засобів автомобіль швидкої виїхав на узбіччя та в’їхав в дерево. Водій, фельдшер та двоє пасажирів швидкої отримали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані.

    «Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України», – додали в поліції.

    Нагадаємо, у місті Ізмаїл Одеської області під час руху загорівся поліцейський автомобіль.

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