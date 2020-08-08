У центрі Одеси бетонозмішувач провалився в колектор
У машини пошкоджено задню вісь
Фото: Олег Михайлик, Facebook
Внаслідок інциденту ніхто не постраждав
У п’ятницю, 7 серпня, в центрі Одеси бетонозмішувач провалився в колектор на Деволанівському узвозі.
Про це повідомляє місцеве видання «Думская».
«Бетонозмішувач провалився задніми колесами в колектор на Деволанівському узвозі біля будинку № 7», – йдеться в повідомленні.
Внаслідок події ніхто не постраждав, а у машини пошкоджено задню вісь.
До слова, у Києві маршрутка збила чоловіка на «зебрі.