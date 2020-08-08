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    У центрі Одеси бетонозмішувач провалився в колектор

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    <p>У машини пошкоджено задню вісь</p> - У центрі Одеси бетонозмішувач провалився в колектор

    У машини пошкоджено задню вісь

    Фото: Олег Михайлик, Facebook

    Внаслідок інциденту ніхто не постраждав

    У п’ятницю, 7 серпня, в центрі Одеси бетонозмішувач провалився в колектор на Деволанівському узвозі.

    Про це повідомляє  місцеве видання «Думская».

    «Бетонозмішувач провалився задніми колесами в колектор на Деволанівському узвозі біля будинку № 7», – йдеться в повідомленні.

    Внаслідок події ніхто не постраждав, а у машини пошкоджено задню вісь.

    До слова, у Києві маршрутка збила чоловіка на «зебрі.

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