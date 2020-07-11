На Миколаївщині вантажівка на смерть збила прокурора



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Під час проведення поліцейської операції «Перехоплення» водія вантажівки було затримано біля міста Одеса

Внаслідок ДТП прокурор отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких помер в реанімаційному відділенні лікарні

На Миколаївщині водій вантажівки скоїв смертельний наїзд на прокурора, який на узбіччі міняв шину свого автомобіля.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

«11 липня близько 9:20 на автодорозі М-14 «Одеса – Мелітополь – Новоазовськ» поблизу Миколаєва у дорожньо-транспортній пригоді загинув прокурор відділу прокуратури Миколаївської області Андрій Крупка», – йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, працівник прокуратури зупинився на узбіччі змінити шину свого автомобіля. В цей час на нього здійснив наїзд вантажний автомобіль, після чого, не зупиняючись, зник з місця події, поінформували у відомстві.

Внаслідок ДТП прокурор отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких помер в реанімаційному відділенні Миколаївської центральної районної лікарні.

Під час проведення поліцейської операції «Перехоплення» водія вантажівки було затримано біля міста Одеса.

Головним управлінням Нацполіції в Миколаївській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

У пресслужбі додали, що прокурор Андрій Крупка понад 20 років пропрацював в органах прокуратури Миколаївської області.

Нагадаємо, 11 липня на Львівщині внаслідок зіткнення чотирьох автомобілів: двох легковиків, вантажівки та бетонозмішувача, загинув водій легковика та ще троє осіб травмовано.

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