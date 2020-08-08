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    У світі

    Інтерпол відправить у Бейрут групу експертів

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    Експерти Інтерполу&nbsp;надаватимуть допомогу на місці трагедії в порту Бейрута - Інтерпол відправить у Бейрут групу експертів
    Експерти Інтерполу надаватимуть допомогу на місці трагедії в порту Бейрута

    В Інтерполі наголосили, що запит щодо її фахівців надійшов від влади Лівану

    За запитом влади Лівану для розслідування обставин вибуху в порту Бейрута в республіку направлять експертів Інтерполу, фахівців з визначення жертв катастрофи.

    Про це йдеться у заяві Інтерполу.

    «Досвід Інтерполу в наданні допомоги такого роду може значно допомогти національній владі, і ми будемо продовжувати надавати яку б то не було допомогу, про яку попросить Ліван», – сказав генеральний секретар організації Юрген Шток.

    Зазначається, що експерти надаватимуть допомогу на місці трагедії в порту Бейрута.

    Відомо, що серед 153 загиблих, чиї особистості офіційно вдалося встановити, велика частина – громадяни Лівану і Сирії. Крім того, жертвами трагедії стали громадяни Бангладешу, Пакистану, Австралії та Єгипту.  Ще 17 осіб поки не впізнані.

    До слова, у ліванській столиці Бейруті через вибух, який стався там 4 серпня, відбулися протести з вимогою відставки уряду.

    Нагадаємо, у Лівані затримала 16 осіб у справі про вибух у порту Бейрута.

    Як писав вже «Главком», наразі три десятки українців у Бейруті просять про допомогу

    Раніше повідомлялося, що від вибуху в Бейруті могли постраждати два судна, які пливли з України.

    Також відомо, що аміачну селітру, яка вибухнула в порту у Бейруті, конфіскували з судна Rhosus ще у вересні 2014 року. А власником цього судна був російський бізнесмен Ігор Гречушкін з Хабаровська. 

    Як відомо, президент США Дональд Трамп не вірить, що вибух у ліванському Бейруті – це нещасний випадок. Він заявив з посиланням на дані військових, що це результат атаки і вибуху бомби.

    За останніми даними, збитки від вибуху у Бейруті можуть зрости до $15 млрд.

    Губернатор ліванської столиці зазначив, що без зовнішньої допомоги Бейрут може зіткнутися з продовольчою кризою. Напередодні міністр економіки країни заявив, що запасів зерна в Лівані залишилося менш ніж на місяць. 

    Між іншим, Євросоюз вже пообіцяв допомогти Лівану

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