На Одещині попрощалися із загиблим на фронті солдатом. Бійця вразила снайперська куля

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Воїна поховали на місцевому кладовищі

Прощання з військовослужбовцям 28-ї окремої механізованої бригади солдатом Віктором Кандалюком, який загинув 8 серпня в районі Мар'їнки, пройшло вчора в його рідному місті Південне.

Воїна поховали на місцевому кладовищі. Віктор Кандалюк - перший мешканець Південного, загиблий на фронті російсько-української війни.

Нагадаємо, солдата вразила снайперська куля, коли він перебував на спостережному пункті. Кілька годин його тіло було неможливо дістати через вогонь противника.

9 серпня Віктору мало виповнитися 35 років. У нього залишилася мати і неповнолітній син. До надходження на військову службу він працював електрогазозварником в порту «Південний».

Нагадаємо, нещодавно в Бердянську Запорізької області 2 серпня відбулося прощання з Віталієм Олешком, якого вбили двома пострілами в спину на очах дружини і друга. Олешка поховали на міському кладовищі Бердянська. У нього залишилися дружина і дочка.

Джерело: Думская