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    На Одещині попрощалися із загиблим на фронті солдатом. Бійця вразила снайперська куля

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    На Одещині попрощалися із загиблим на фронті солдатом. Бійця вразила снайперська куля
    На Одещині попрощалися із загиблим на фронті солдатом. Бійця вразила снайперська куля
    На Одещині попрощалися із загиблим на фронті солдатом. Бійця вразила снайперська куля
    На Одещині попрощалися із загиблим на фронті солдатом. Бійця вразила снайперська куля
    На Одещині попрощалися із загиблим на фронті солдатом. Бійця вразила снайперська куля
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    Воїна поховали на місцевому кладовищі

    Прощання з військовослужбовцям 28-ї окремої механізованої бригади солдатом Віктором Кандалюком, який загинув 8 серпня в районі Мар'їнки, пройшло вчора в його рідному місті Південне.

    Воїна поховали на місцевому кладовищі. Віктор Кандалюк - перший мешканець Південного, загиблий на фронті російсько-української війни.

    Нагадаємо, солдата вразила снайперська куля, коли він перебував на спостережному пункті. Кілька годин його тіло було неможливо дістати через вогонь противника.

    9 серпня Віктору мало виповнитися 35 років. У нього залишилася мати і неповнолітній син. До надходження на військову службу він працював електрогазозварником в порту «Південний».

    Нагадаємо, нещодавно в Бердянську Запорізької області 2 серпня відбулося прощання з Віталієм Олешком, якого вбили двома пострілами в спину на очах дружини і друга. Олешка поховали на міському кладовищі Бердянська. У нього залишилися дружина і дочка.

    Джерело: Думская

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