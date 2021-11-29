На Одещині сталася масштабна ДТП: шестеро осіб у лікарні, є загиблий

Водій «ВАЗ-2104» не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Toyota

У понеділок, 29 листопада, в Одеській області сталася ДТП за участю трьох автомобілів. Внаслідок аварії загинув один пасажир, ще шість осіб госпіталізували до лікарні. Про це повідомили у пресслужбі ГУНП України в Одеській області.

Попередньо відомо, що водій ВАЗ-2104 не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Toyota.

Водій ВАЗ-2106, що рухався позаду, не встиг загальмувати і також в'їхав в іномарку.

Є загиблий та постраждалі. Загиблому чоловікові був 61 рік. Інші шість постраждалих віком від 24 до 65 років – їх госпіталізували до лікарні з різними травмами.

Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини ДТП.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами).

Як повідомлялося, 26 листопада у селі Нові Петрівці сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів.