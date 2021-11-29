Під Києвом автомобіль зніс відбійник і вилетів з дороги (фото)

Водій Skoda Octavia потрапив до лікарні

29 листопада на автодорозі Київ–Харків в межах села Іванків сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій постраждав водій автомобіля. Автопригода трапилася близько 9:30, повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

31-річний чоловік, що був за кермом Skoda Octavia, не впорався з керуванням, в результаті чого допустив зіткнення автомобіля з відбійником.

Керманич отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до хірургічного відділення Бориспільської лікарні.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Бориспільского районного управління поліції. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Як повідомлялося, 28 листопада в Борисполі 37-річний киянин, керуючи автомобілем Volkswagen Passat, здійснив виїзд на зустрічну смугу руху, де допустив лобове зіткнення із службовим автомобілем патрульної поліції.

29 листопада на Столичному шосе в Києві сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода: зіткнулися п'ять автомобілів.