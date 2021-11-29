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    Під Києвом автомобіль зніс відбійник і вилетів з дороги (фото)

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    Під Києвом автомобіль зніс відбійник і вилетів з дороги (фото)
    фото: Нацполіція

    Водій Skoda Octavia потрапив до лікарні

    29 листопада на автодорозі Київ–Харків в межах села Іванків сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій постраждав водій автомобіля. Автопригода трапилася близько 9:30, повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    31-річний чоловік, що був за кермом Skoda Octavia, не впорався з керуванням, в результаті чого допустив зіткнення автомобіля з відбійником.

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    Під Києвом автомобіль зніс відбійник і вилетів з дороги (фото)
    Під Києвом автомобіль зніс відбійник і вилетів з дороги (фото)
    Під Києвом автомобіль зніс відбійник і вилетів з дороги (фото)

    Керманич отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до хірургічного відділення Бориспільської лікарні.

    На місці події працювала слідчо-оперативна група Бориспільского районного управління поліції. Правоохоронці встановлюють обставини події.

    Як повідомлялося, 28 листопада в Борисполі 37-річний киянин, керуючи автомобілем Volkswagen Passat, здійснив виїзд на зустрічну смугу руху, де допустив лобове зіткнення із службовим автомобілем патрульної поліції.

    29 листопада на Столичному шосе в Києві сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода: зіткнулися п'ять автомобілів.

    Теги: Національна поліція України ДТП водій Київщина автомобіль
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    Під Києвом автомобіль зніс відбійник і вилетів з дороги (фото)