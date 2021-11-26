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    Під Києвом сталася смертельна ДТП (фото)

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    ВАЗ зіткнувся з Mercedes-Benz Sprinter - Під Києвом сталася смертельна ДТП (фото)
    ВАЗ зіткнувся з Mercedes-Benz Sprinter
    фото: Нацполіція

    Поліція Київщини встановлює обставини автопригоди

    26 листопада близько 7 години у селі Нові Петрівці сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    За попередніми даними, автомобілі рухалися зі сторони Києва у напрямку села Нові Петрівці. 51-річний водій автомобіля Mercedes-Benz Sprinter виконував маневр повороту ліворуч у дозволеному місці. 72-річний водій автівки ВАЗ 21063 не помітив автомобіль, який зупинився для повороту, та здійснив зіткнення з ним.

    В результаті аварії водій та пасажир автомобіля ВАЗ отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичного закладу, проте, водій від отриманих травм помер у лікарні. 51-річний водій другої автівки не постраждав.

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    Під Києвом сталася смертельна ДТП (фото)
    Під Києвом сталася смертельна ДТП (фото)
    Під Києвом сталася смертельна ДТП (фото)
    фото: Нацполіція

    На місці події працюють працівники відділу реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Вишгородського районного управління поліції.

    Після встановлення усіх обставин ДТП правоохоронці нададуть правову кваліфікацію події.

    Як повідомлялося, 24 листопада Бориспільському районі поблизу села Матрусівка сталося зіткнення вантажівки Renault Magnum та легковиків ВАЗ і Ford Fusion.

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    Теги: Національна поліція України ДТП смерть водій Київщина автомобіль
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    Під Києвом сталася смертельна ДТП (фото)